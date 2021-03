Oltás: újabb maflást kapott az uniós program

Ismét gondok merültek fel az unió közös oltásbeszerzési programjában. A Johnson & Johnson közölte, nem tudják tartani a gyártási terveiket. A közös piacért felelős biztos szerint lépni kell a szerződésszegő cégek ellen.

Újabb problémába ütközött az uniós vakcinabeszerzés és oltási program az Euronews beszámolója szerint.

Az AstraZeneca nehézségei után a Johnson és Johnson is közölte, nem tudja leszállítani az Európai Bizottság által rendelt 55 millió vakcinát, amelyre a második negyedévben számítottak a tagállamok. Az azonban nem világos, hány adagot tudnak majd végül legyártani.

Egy svéd EP-képviselő, Heléne Fritzon a bejelentést kommentálva közölte:

Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki teljesítse a vállalásait. Nyomást gyakorlok majd az Európai Bizottságra azért, hogy az időt tekintsék fontos tényezőnek. Az emberek életéről, az egészségükről és a biztonságukról van szó. A Johnson és Johnson oltóanyagát a napokban hagyhatják majd jóvá. Ezt a vakcinát azért várják nagyon a tagállamokban, mert ebből egyetlen dózis beadása is védettséget ad, szemben az eddig alkalmazott oltóanyagokkal, amelyekből két injekció kell.

Az uniós oltási kampány lassan halad: a lakosság mindössze 6,1 százalékát oltották be eddig, szemben a brit 33 százalékkal, vagy az izraeli 57 százalékkal. A svéd politikus szerint a lassúság ellenére is fontos az, hogy a tagországok közösen lépjenek.



Az Európai Bizottság ígéretét, miszerint a felnőtt lakosság 70 százalékát beoltanák a nyárig, nehéz lesz tartani. A testület ezért próbálja Európában tartani az itt gyártott vakcinákat. Nemrég egy exportfelügyeleti rendszerről döntöttek, ez alapján a gyártóknak jelezniük kell, ha külföldre szállítanak oltóanyagot. A múlt héten így blokkoltak egy Ausztráliába tartó AstraZeneca szállítmányt. A közös piacért felelős uniós biztos pártolja a kemény fellépést. Thierry Breton azt mondta: "Biztosítanunk kell azt, hogy a velünk szerződő cégek teljesítik az elvárásokat. Én azt szeretném, hogy ehhez legyenek eszközeink is".