Koronavírus: lépett a Tesco

Korlátozásokat vezet be egyes termékekre az üzletlánc az online rendeléseknél.

Arra törekszünk, hogy az alapvető termékek minden vásárlónk számára elérhetők maradjanak, és azokat biztonságosan ki tudjuk szállítani otthonába. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a koronavírus terjedését, a következő hetekre új rendelkezéseket és limiteket vezetünk be - idézi az áruházlánc közleményét a 444.hu.

A gördülékeny kiszolgálás érdekében úgy alakítja át a kínálatát, hogy bizonyos, ritkábban vásárolt termékekből kevesebb, vagy semennyi nem lesz elérhető, a többi áruból pedig minden vásárló csak maximum 12 darabot vagy 12 csomaggal vásárolhat.

A Tesco azt írja, az elkövetkező hetekben az áruszállítók és a vásárlók fizikai érintkezésének minimalizálása érdekében csak online fizetésre lesz lehetőség, a helyszínen bankkártyásra nem.

Ezen kívül javasolják, hogy a rendelések várható felfutása miatt az emberek minél hamarabb foglalják le a számukra megfelelő szállítási idősávokat, akár három hétre előre is, hiszen a szállítás előtti napon még így is tudnak változtatni a kosaruk tartalmán, és a számlájukat is csak a végleges összeggel terhelik meg.

Ha pedig valaki házikaranténban van, ezt jelezze a rendelés leadásakor megjegyzésben, majd telefonon egyeztessen a futárral az élelmiszer találkozás nélküli átvételéről.