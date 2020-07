Koronavírus: újra megszólalt Müller Cecília

Hetente értékeli újra az országok koronavírus-járvány szerinti besorolását az operatív törzs - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a Magyar Nemzetnek.

Két adatot veszünk figyelembe ahhoz, hogy a pandémiás veszély szerint milyen színbe sorolunk egy országot. Az aktuális koronavírus-fertőzöttek száma mellett az elmúlt két hét mozgóátlagát is nézzük - tudta meg Müller Cecília országos tisztifőorvostól a napilap. Véleménye szerint e két adat alapján reálisan lehet összevetni egy adott ország járványügyi helyzetét a magyarországival.

Az operatív törzs a friss adatok alapján hetente értékeli újra a színek szerinti besorolást, ám ha olyan esemény adódik, amely hirtelen megnöveli a fertőzések számát egy adott országban, soron kívül is reagálnak.

Egyebek mellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lesz látható a nemzetközi pandémiás helyzet színek szerinti ábrázolása. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap jelentette be, hogy a kormány utazási korlátozásokat vezet be a nemzetközi pandémiás helyzet rosszabbodása miatt, s három kategóriába sorolják be az országokat a járványveszély alapján.

Ha magyar állampolgár sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről érkezik, akkor a magyar határon egészségügyi vizsgálatnak vetik alá. Ha ez a fertőzés gyanúját igazolja, akkor 14 napra karanténba kell vonulnia. Ha a gyanú nem áll fenn, akkor is kötelező karantént rendelnek el, kivéve, ha a megelőző öt napban, 48 óra különbséggel két negatív koronavírustesztet tud igazolni. Magyar állampolgárok sárga országból való hazatérés esetén az első, vörös esetében pedig a második negatív teszt után szabadulhatnak a kéthetes karanténból. A sárga országokból érkező külföldiekre vonatkozó szabályok megegyeznek a magyarokra érvényesekkel, vörös színkódú ország polgára számára azonban nincs lehetőség belépni Magyarország területére.

Ez a helyzet kedd reggel

11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4258 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3106-an pedig már meggyógyultak - olvasható a koronavirus.gov.hu kormányzati honlapon.

Az aktív fertőzöttek száma 557 fő. Az aktív fertőzöttek 39, az elhunytak 60a, a gyógyultak 45 százaléka budapesti. 131 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen.

A sikeres védekezésnek köszönhetően eddig el tudtuk kerülni a tömeges megbetegedéseket és a több ezres haláleseteket. A járvány azonban nem ért véget, a környező országokban a megbetegedések számának növekedése tapasztalható, ezért fennáll a behurcolás veszélye - áll a közleményben.