Különös adatokat közöltek a magyar háztartások pénzügyeiről

Kis mértékben újra emelkedett az idei harmadik negyedévben a magyar lakosság fizetőképességi indexe az előző negyedévben mért visszaesés után - adta hírül az Intrum követeléskezelő.

A vállalat negyedszer készítette el jelentését a magyar háztartások pénzügyi helyzetéről. A GKI Gazdaságkutató Zrt. adatait is felhasználó Intrum fizetőképességi index (IFI) egyetlen számban sűrítve mutatja a lakosság anyagi biztonságának alakulását, amelybe beleszámítják többek között a jövedelmek alakulását, a hitelállományt, a megtakarítások értékét és a megélhetési költségeket.

A mérőszám az idei harmadik negyedévben enyhén emelkedett, jelenlegi értéke 53,3, ami magasabb, mint az előző negyedéves 50,8 pont. Negyedéves viszonylatban javult a családok fizetőképessége, bár elmarad az idei első negyedéves értéktől, a rekordot jelentő 59,5 ponttól.

A felmérés szerint az év végéig még kitart a gyors ütemű gazdasági növekedés, amely pozitív hatással van a háztartások pénzügyi helyzetére is.

Az elmúlt időszakban leginkább az emelkedő bérek és más jövedelmek javították a lakosság fizetőképességét. A növekvő bevételek miatt jelentősen javult a háztartások hitelképessége, amely az emelkedő hitelállományban is látható, bár ez negatívan befolyásolja a fizetőképességet - mondta Felfalusi Péter, az Intrum vezérigazgatója.

Az elemzés szerint a hitelállomány növekedése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy egyre több ember adósodik el. Az elmúlt évben a hitelesek száma nem változott jelentősen, csak a kölcsönök együttes összege, és mindkét mutató még messze elmarad a 2008-as válság előtti szinttől. A lakossági hitelállomány növekedése nagyrészt visszavezethető a lakásárak emelkedésére: a növekvő árak miatt az embereknek nagyobb összegű lakáshiteleket kell felvenniük, ha ingatlant szeretnének vásárolni.

Az indexet összeállító szakértők a lakosság fizetőképességét jelentősen befolyásoló lakásárak alakulását is megvizsgálták. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reál lakásárindex értéke 2014 óta folyamatosan emelkedik, évente mintegy 12,5 százalékkal nőttek az átlagos lakásárak ebben az időszakban. A fizetőképességet inkább pozitív irányba befolyásolja az áremelkedés. A magasabb ingatlanárak miatt nő a lakástulajdonlók vagyona, a lakásukat drágábban tudják értékesíteni, és az értékesebb lakás a hitelképességet is javítja.

A lakásárindex emelkedése azonban nem tart örökké, az elmúlt hónapokban már Budapesten és sok vidéki városban is megállt a lakásárak növekedése. Az elemzés szerint ez már előre jelzi a következő néhány év várható gazdasági trendjeit. A korábbi évek lakossági fizetőképességi indexe és a GDP (bruttó hazai termék) összefüggései alapján a következő néhány évben a magyar gazdaság kis mértékű lassulására lehet számítani. Ez idővel a jövedelmek stagnálását vagy csökkenését is eredményezheti, így a lakosság fizetőképességét is negatívan befolyásolja majd. Mindez oda vezethet, hogy a jövőben lakáshitelt is rosszabb feltételekkel lehet majd felvenni.