Lefoglalta a katasztrófavédelem az önkormányzatok maszkjait

Az állam szerez be védőeszközöket, de nem annyit, hogy az önkormányzatoknak is adni tudjon. Máskor maguk a területi vezetések vásárolnak védőeszközöket, amiket aztán a katasztrófavédelem foglal le - mondta el Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármester egy interjúban.

Nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok a járvány miatt. Amellett, hogy a kormány az elmúlt években több területen is visszavágta a testületek jogköreit, a koronavírus kitörése miatt pedig erősebb a központi irányítás, a saját ellátásuk sem megy egyszerűen. Hiába vásárolnak termékeket, azok sokszor nem érkeznek, legyen szó maszkokról, vagy gumikesztyűkről.

Pokorni Zoltán (Fidesz) XII. kerületi polgármester a HVG 360 Home Office című műsorának adott interjút, amiben arról beszélt, hogy mostani főpolgármesterrel és a főpolgármester-helyettessel tartott egyeztetéseik állandó témája, hogy hány maszkot tudnak venni, mikor, mennyiért, mi van a tesztekkel, lehet-e kapni reagens anyagot?

Mint elmondta, nem is maszkokból, hanem gumikesztyűből van igazi hiány. Ennek két oka van: az állam folyamatosan vásárol ilyen eszközöket, de nem tud annyit, hogy az önkormányzatoknak is adjon, a feketepiacon, más forrásokban pedig minden sokkal drágább. De a polgármesterek akkor sem biztosak, hogy hozzájutnak a maszkjukhoz, eszközükhöz, ha azt kifizetik és meg is érkezik:

"Megrendeltünk Vietnámból 5000 maszkot és a repülőtéren lefoglalta a katasztrófavédelem. Mondták, hogy kórházi dolgozóknak jobban kell, mi várjunk a sorunkra. Nem vehettük át" - hozott egy példát Pokorni, aki hozzátette, hogy végül a szállítmányt az állam fizette ki.

"Több százezer maszkra van szüksége egy ilyen kis kerületnek is, mint a miénk. Napi egy-másfél millió forintba kerül csak az egészségügyi dolgozóknak, oktatási dolgozóknak, önkénteseknek a fölszerelése. Egy maszk az fél napra jó" - mondta Pokorni.