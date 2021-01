Már látszik, mikor tér vissza a télies hőmérséklet

A következő 6-8 nap során nagyon változékony, vasárnapig igen enyhe, tavaszias időre számíthatunk - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)

Péntektől a sok felhőből többször várható csapadék. A nagyobb mennyiség majd vasárnap-hétfőn valószínű, eleinte esővel, majd egyre többfelé hóval - közölték a Met.hu-n.

Hétfőre lehűlés érkezik, visszatérnek a télies hőmérsékletek.

Összességében jövő csütörtökig (ha a hétfőre várható légörvény pályája a jelenlegi számítások szerint alakul) akár 10-30 mm csapadék is hullhat.

A talajfagy országszerte fölenged a hét végére. A nappalok hossza egyre gyorsuló ütemben nő, a következő egy hét során mintegy 18 perccel lesz hosszabb a világosság.

Mi várható a következő 24 órában?

Az ország nagyobb részén változó mennyiségű fátyolfelhőzetre számíthatunk, amely pénteken napközben is szűri a napsütést. Az északi, északkeleti harmadban a vastagabb felhőzet területi kiterjedése éjszakától ismét növekszik, és ott ekkortól szórványosan kisebb eső is várható.

Emellett holnap estétől délnyugaton, nyugaton is megvastagodhat a felhőzet, és ekkor már arrafelé is előfordulhat gyenge csapadék. Sokfelé lesz erős, főleg a Dunántúlon viharos a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 10 és 17 fok között valószínű, de elsősorban az Északi-középhegység térségében helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet.