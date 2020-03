Matolcsy: még egy százalékot rá kell húzni az éves növekedésre

Ha mostani kitűzött 2 százalékpontos növekedési cél helyett 3 százalékra emelnénk az uniós átlaghoz képesti mindenkori növekedési többletet, akkor 2030-ra már megközelíthetné az ország az uniós átlag életszínvonalat. Ehhez jó úton halad az ország, hogy a magyar modell 2.0 struktúrával vágjon neki a következő évtizednek - mondta a jegybank elnöke.

Magyarország sereghajtóból éllovas lett az elmúlt 10 évben. Ilyen legutoljára a 2000-es évek elején volt. Utána bukott angyalok lettünk, de 10 év alatt sikeres válságkezeléssel és növekedési fordulattal Magyarország újból éllovas lesz - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által szervezett gazdasági évnyitó fórumon.

Matolcsy azt javasolja, hogy ismételjük meg 2018 és 219 sikerét, amikor is több mint 3 százalékos növekedési többletet ért el Magyarország az Európai Unióhoz képest, szemben a mostani, általános érvényű 2 százalékos többletcéllal.

"Új motorokat is beindított" a jegybank, ilyen a hitelállomány, ami régebben zuhant, utána a jegybanki programoknak köszönhetően magához tért és a vállalatoknál, majd a családoknál is bővült a hitelállomány. Meg kell őrizni a kiugró beruházási rátát, ahogy a fogyasztási szintet is. Ez elengedhetetlen a 2030-ig kitűzött gyors növekedéshez.

A jegybank azt szorgalmazza, hogy duplázódjon meg a hitelpenetráció a vállalati és a háztartások körében is. Ez most 32 százalék, de a 60 százalékos uniós szint eléréséig még hatalmas tartalékok vannak.

Minden 1 százalékos hitelbővülés negyed százalékos GDP növekedést jelent, vagyis 10 százalékos hitelbővülés 2,5 százalékos GDP növekményt jelent.