Még jobban megjárják azok, akik nem fizetnek tb-t

Nem lesz ingyen a sürgősségi ellátás sem a tb-adósoknak. Az ellátásért a kórházak annyi pénzt kérhetnek, amennyit az egészségbiztosítási alaptól kapnának, de maximum 750 ezer forintot - adta hírül a Népszava.

A sürgősségi ellátásért is fizetniük kell azoknak, akik július után hat havi tb-tartozást halmoznak fel - hívta fel a figyelmet Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója szerdán az IME szaklap konferenciáján.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot nem fizetőknek felfüggesztik a taj-számukat, ők csak a számla előzetes kifizetése után kaphatnak halasztható egészségügyi ellátást. A sürgősségi ellátás viszont eddig kivétel volt, az járt mindenkinek ingyenesen - hívja fel a figyelmet a lap.

Ezen változtatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma augusztus végén megjelent rendelete, amely szerint a sürgősségi ellátásért is fizetnie kell annak, akinek nincs érvényes tajszáma. Itt annyi a könnyítés, hogy a számlát a - bizonyos esetekben életmentő - beavatkozás után is ki lehet egyenlíteni. Ám a rendelet azt is előírja, hogy a beteget, illetve a hozzátartozóját már a beavatkozás előtt tájékoztatni kell a várható költségekről. Az ellátásért a kórházak annyi pénzt kérhetnek, amennyit a NEAK-tól kapnának, de maximum 750 ezer forintot - írja a Népszava.

A sürgősségi ellátás körébe tartoznak például a baleseti sérülések, a mérgezések, a szív és érrendszeri-, agyi keringési zavarok, hőártalmak, áramütések, vízi balesetek, akut hasi katasztrófák.

Az új szabály beláthatatlan következményekkel járhat - figyelmeztettek szakértők.