Megint emelték a politikusok fizetését, öt év alatt közel 80 százalékos növekedés

Alig fél évvel ezelőtt emelkedett legutóbb a parlamenti képviselők fizetése, de most újra örülhetnek a hónap végén: egyes parlamenti képviselők 70-77 százalékos növekedésnek örülhetnek 5 év alatt.

Megkezdődött a parlamenti képviselők fizetésének emelése fél évvel ezelőtt. A kormány a lépést azzal indokolta, hogy évek óta nem emelkedett a bérük, ezért a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók és a többi szektor alkalmazottai után itt az ideje a képviselői fizetések felzárkóztatásának is - kezdi összefoglalóját az Mfor.hu.

Pontos kalkulációt nehéz készíteni, ugyanis a képviselői alapilletménye mellett a vállalat tisztségekkel - miniszteri, államtitkári, vagy helyettesi posztokkal, netán kormánybiztossággal, bizottsági tagságokkal például - ez a havi bérük még magasabbra emelkedhet. A portál viszont úgy számol, hogy miközben az országos átlagos bruttó bér 2014-től mostanáig 54,9 százalékkal emelkedett, több képviselő fizetése ugyanezen időszak alatt, a mostani emelést is figyelembe véve 70-77 százalékkal nőtt.

A becslésük szerint ennek nagyjából 30 képviselő örülhetett, de lehet, hogy még többen is voltak, mert a decemberi botrányba fulladt ülés miatt Kövér László házelnök több ellenzéki képviselőt is fizetés-megvonással szankcionált. Esetükben tehát nehéz becsülni. Viszont Kövér fizetése pont ismert: ez 2,4 millió forintról 2,67 millióra emelkedett, ami majdnem nyolcszorosa az országos átlagnak. A frakcióvezetők fizetése is megközelíti a havi bruttó 2 millió forintot: a februári 1,78 millió után 1,979 szerepel a bérlapon.

A legkevesebbet kereső képviselők sem panaszkodhatnak: fizetésük megközelíti az 1 millió forintot, mivel a 891 ezer forintos bruttójuk 989 700 forintra emelkedett.

A miniszteri javadalmazás 1,8 millióról majdnem havi 2 millió forintra emelkedett márciustól. Tehát, aki két helyről kap fizetést és csak az alapilletményt kapja a képviselői munkájáért, de mellette például tárcavezető, akkor a fizetése havi bruttó 2,6 millióról 2,9 millióra ugrott egyetlen hónap alatt. Érdekesség, hogy ez a havi 10,4 százalékos növekmény nagyjából a januári bruttó átlagkereset-emelkedésnek felel meg.

