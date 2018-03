Meglepő kijelentést tett Szijjártó Péter

A bérek emelkedése nem hátráltatja a versenyképesség fenntartását, miként korábban az is bebizonyosodott, hogy a gazdasági növekedés és a pénzügyi egyensúly is összeegyeztethető - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy járműipari konferencián az MTI híre szerint.

Változott az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatások rendszere is, hiszen ezeknek már nem kizárólagos feltétele a munkahelyteremtés, a kormány a versenyképességet segítő technológiai fejlesztéseket is ösztönzi, 2017 óta pedig már a fővárosban is támogatáshoz juthatnak a kutatásfejlesztési elemet tartalmazó beruházások - mondta Szijjártó Péter.

Az autóipari beruházások nem csupán számukban, a beruházási és termelési értékben döntöttek tavaly rekordot, de jelentős részük kutatási és fejlesztési tevékenységet is hozott Magyarországra. Példaként említette az Audit, amely Győrben fogja gyártani első elektromos autóinak motorjait, a Continental pedig a mesterséges intelligenciákat kutató részlegét telepíti Magyarországra.

A magyarországi autóipar teljesítménye 2010 óta a duplájára, 2000 óta pedig a négyszeresére nőtt, és nagyrészt ennek köszönhető, hogy sikerült megközelíteni a teljes foglalkoztatottságot - tette hozzá a miniszter.

Az autóipar lesz az alakítója annak a világgazdasági korszaknak, amelynek szerkezetét, versenyképességi tényezőit napjainkban hozza létre a digitális átalakulásként emlegetett új ipari forradalom. Ezzel együtt Magyarország is új korszak előtt áll: a "made in Hungary" helyett az "invented in Hungary" irányvonala határozza meg a magyar gazdaságstratégiát, vagyis a gyártási kapacitások mellett a fejlesztési lehetőségekért is egyre erősebben kell versenyezni - tette hozzá a miniszter.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html