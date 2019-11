Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megy tovább a Corvinus-modell

Noha stratégiai okokból eddig halasztották, jövő nyárra mégis átalakulhat a győri Széchenyi István Egyetem (SZE), a minta a Budapesti Corvinus Egyetem - értesült a Népszava.

Földesi Péter rektor örömmel fogadná az átalakítást, a szeptemberi tanévnyitón arról beszélt, hogy a Corvinus-modell megy tovább, és potenciálisan ilyen irányba indulhat el a Széchenyi István Egyetem is - írta a lap.

Bár a kormány sikerként értékeli a Corvinus átalakítását, az ott dolgozók közül többen vitatják ezt. A napilapnak a dolgozók bizonytalanságról számoltak be, elmondták, hogy a vezetés nem vonja be az oktatókat és a hallgatókat sem az átalakítás folyamataiba, csak kész tények elé állítja őket. Aggasztónak tartják, hogy a fenntartó alapítvány kuratóriuma például egyoldalúan, a dékánokból, oktatókból álló szenátus bevonása nélkül módosított az intézmény működési szabályzatán, ami sérti az egyetemi autonómiát. A fenntartóváltás után az oktatók közalkalmazotti státuszukat is elveszítették, ennek következményeiről az egyetemi szakszervezettel továbbra sincs megegyezés.

Idén júliustól egy erre a célra létrehozott vagyonkezelő alapítvány, a Maecenas Universitatis Corvini a Corvinus Egyetem fenntartója. A működéshez szükséges alaptőkét a MOL és a Richter 10-10 százalékos, összesen 380 milliárd forint értékű, állami tulajdonú részvénypakettje biztosította, amit átadtak az alapítványnak - melynek kuratóriumi elnöke Hernádi Zsolt MOL-vezér lett.