Melyik a legjobb mosópor? - Íme a legújabb teszt eredménye

Összesen tizenhárom a háztartásokban gyakran felbukkanó, többségében bárhol kapható mosóport vizsgáztatott a Tudatos Vásárlók Egyesülete. A teszt során többek között azt nézték, hogyan birkóznak meg a termékek a különböző folttípusokkal.

A hatékonyságot laboratóriumban, akkreditált módszerrel vizsgálták a TVE szakértői. Ugyanazzal a mosógéppel, ugyanazzal a programmal 40 fokon történt a vizsga és a gyártó által javasolt adagolást követték minden esetben. A tesztmosáshoz mesterségesen szennyezett textilcsíkot használtak, melyen 8 különböző folt esetében ellenőrizték a mosás hatását. Ezek a foltok a háztartásban előforduló különböző szennyeződések, mint például a kakaó-, cékla-, vörösbor-, sár-, fű- vagy olajos foltok.

A hatékonyság mellett az összetétel, a környezeti és egészségre gyakorolt hatás, a csomagolás és az uniós ökocímke (EU - Ecolabel) megléte is beleszámított a végeredménybe. (Az ökocímke azt mutatja meg, hogy az adott termék kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra használt termékek.)

Az ingyenesen elérhető teszt végeredményéből kiderült, hogy az legjobb mosóporral egy-egy mosás 55 forintba kerül, a második helyezett esetében ennek a triplája lesz a költség.

Majdnem négyszer annyiba kerül

Az első helyet a Müller-üzletekben kapható, saját márkás Blink Öko általános mosópor szerezte meg a megszerezhető 100 pontból (100 százalékból) mind a százat begyűjtötte. A szén-, olivaolaj-, vér-, kakaó-, vörösbor-foltokat 90 százalék feletti hatékonysággal tisztította.

Mögötte végzett az Amway terméke, a "Home SA8 Premium" mosópor-koncentrátum, amelyet a cég saját értékesítői hálózatán keresztül vagy webáruházból lehet megvenni. Ez a termék ugyan hatékonyabban távolította el a vérfoltot a tesztruháról, de a kakaó-, szén- és olivaolaj-szennyeződés esetében lemaradt az első helyzettől. A hiteles ökocímke hiánya is negatív tényező volt az értékeléskor. Az amwayes mosópor volt a legdrágább a teljes mezőnyben, egy mosáshoz a gyártó által javasolt adag ára ugyanis közel 200 forint.

A harmadik helyet az Unilever "Surf Color Tropical Lily & Ylang ylang" néven futó mosópora szerezte meg 75 százalékos eredménnyel. Ezzel a termékkel egy-egy mosás 84 forintra jön ki.

Kisokos a mosáshoz és a foltokhoz

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a mosóporteszt mellett egy foltkisokost is közzé tett. Ebből kiderül, hogy a mosandó ruhákon megtalálható szennyeződéseket "származásuk" alapján lehet rendszerezni, ahogy az alábbi ábrán látható.

Forrás: TVE / Origin of solings according to P&G EMPA testmaterials, IEV 60456 Workshop