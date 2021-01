Menőbb lesz a gyulai fürdő

Bővítik és korszerűsítik a gyulai Várfürdőt, a közel 3 milliárd forintos beruházás várhatóan 2023 végén fejeződik be.

A tervek szerint 2022 őszén induló beruházás során duplájára növelik a gyerekparadicsom területét és új élményinstallációkat szereznek be, amelyekkel elsősorban a gyerekes családoknak, mint az egyik fő látogatói körnek kedveznek. Átalakítják és növelik a termálvizes medencék felületét, amellyel a fürdő másik fő célcsoportját, a gyógyulni vágyó idősebb korosztályt célozzák meg - mondta az MTI szerint Kun Miklós vezérigazgató.

A fejlesztés harmadik része a főépület átalakítását jelenti, ott egy medical wellness központot hoznának létre a vendéglátóterek és öltözők bővítése és fejlesztése mellett. Ezáltal négyévszakossá tehető a fürdő, és az itt töltött vendégéjszakák száma is növelhető 3-4 napról akár két hétre is.

Kovács József (Fidesz) országgyűlési képviselő elmondta, a beruházás során átalakítanák a jelenleg a várfürdőben zajló reumatológiai szakrendelést is. A kezelések maradnának a jelenlegi helyükön, a vizsgálat és a gyógytorna azonban beköltözne a kórház területére. A politikus reményét fejezte ki, hogy a fürdő fejlesztése magával húzza a városban lévő szálláshelyek további fejlődését is. Görgényi Ernő (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, a beruházás révén a várfürdő középtávon is a régió egyik elsőszámú turisztikai attrakciója maradhat. Hozzátette, 2017-ben kezdték el a létesítmény hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozását, amely az alapja lett a most elnyert támogatásnak.ta.