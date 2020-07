Milyen lesz a magyar egészségügy? - három hét múlva kiderül

Augusztus 7-ére elkészül az egészségügy átalakítását megalapozó tanulmány, az azt készítő Boston Consulting Group (BCG) tanácsadócég magyar leányvállalatát a Belügyminisztérium bízta meg a feladattal nettó 278 millió forintért - szúrta ki a hvg.hu.

A tanácsadócég, a szlovákiai egészségügyi reform megalapozásán is dolgozott korábban. Újlaki Ákos projektvezető a 2018-as Portfolio Private Health Forumon előadást tartott erről, s már akkor úgy fogalmazott, hogy ahhoz "hasonló Magyarországon is implementálható lenne" - emlékeztet a portál.

Ezúttal három hónap áll rendelkezésükre a "Tanulmány és vezetői összefoglaló készítése a magyar egészségügy lehetséges értékalapú átalakítására" című feladatra. A K-Monitor már július végén beszámolt arról, hogy a BM engedélyt kért rá, hogy a "koronavírus elleni védekezéssel összefüggő" beszerzés keretében leszerződhessen a BCG-vel a tanulmány elkészítésére.

A hvg.hu hiába kereste a tanácsadócéget a készülő tanulmány ügyében, nem akartak nyilatkozni.

A tanulmányt a BM rendelte meg, ami újabb jele Kásler Miklós egészségügyért is felelős emberi erőforrás miniszter háttérbe szorulásának. Az már májusban kiderült, hogy Pintér Sándor belügyminiszter szerepe nem csak a járvány elleni védekezésben kiemelt, hanem a reform előkészítésében is aktív. Ő tárgyalt a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnökével, de konzultált más szervezetekkel, meghatározó szereplőkkel, köztük az egészségügy véleményvezéreivel is. A hálapénzről szóló elemzés elkészítésére is Pintér kérte fel az orvosi kamarát.

Az egészségügy bajai, lehetséges reformja az elmúlt időszakban gyakran napirendre került, koncepciót gyártott az MNB és a Pénzügyminisztérium is, év elején pedig a Portolió birtokába is került egy anyag, amelyet aztán a hírek szerint nem tárgyaltak érdemben. Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök június végén ismét elővetette az átalakítás ügyét. Varga a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta: "Eljött az idő arra, hogy átalakítsuk a struktúrát, ennek mikéntjét a belügyminiszter és az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője dolgozza ki." Matolcsy pedig a Növekedés.hu oldalon pedzegette az egészségügyi intézményi fordulat szükségességét.