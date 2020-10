Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Müller Cecília: fertőtlenítik az összes iskolát

Az őszi szünet alatt az összes oktatási intézményben fertőtlenítést hajtanak végre, azokban az intézményekben, ahol mér voltak megerősített koronavírus esetek is, a honvédséget is bevonják. Az operatív törzs szerint továbbra is felfutóban van a Covid-19, eddig több mint 900 egészségügyi dolgozót vezényeltek át.

Az iskolák zavartalanul tudtak és remélhetőleg tudnak is működni, jelenleg 46 iskolában és 21 óvodában van rendkívüli szünet - mondta az operatív törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília tisztifőorvos. Koronavírus: szomorú rekord, egy nap alatt 38 halott Magyarországon, közel kétezren vannak kórházban Az őszi szünet alatt fertőtlenítő nagytakarítást fognak végezni. Ahol volt egy vagy több megbetegedés, ott a honvédelem közreműködését is kérik, ezekben az intézményekben egy sokkal alaposabb fertőtlenítésre lehet számítani. Ugyancsak oktatási területen Müller elmondta, a hidegebbre forduló időben a testnevelésórákat megtarthatják zárt térben is, kellően nagy a légtér egy tornateremben. Az öltözőkben kialakuló zsúfoltságot kell kerülni, illetve figyelni kell arra, hogy a különböző csoportok ne keveredjenek. Müller az őszi szünetre is azt tanácsolta, hogy ha bármilyen tüneteket mutatnak a gyerekek, akkor különítsék el őket az idősebb családtagoktól amennyire csak lehetséges. Továbbra is felfutóban a járvány Az összes igazolt koronavírusos eset 48757. Számítani lehetett arra, hogy a pozitív esetek a járvány haladásával az elhunytak száma is emelkedni fog. A törzs előre jelezte már ezt az eshetőséget 4-5 héttel ezelőtt, mondta Müller. Hozzátette, hogy a keddre közölt 989 újabb eset nem a teljes szám, mivel informatikai problémák miatt nem érkezett be az összes adat, amit várhatóan a szerdai értékhez fogják hozzáadni. Megismételte: keddre elhunyt 38 krónikus beteg, így az elhunytak száma 1211 főre emelkedett,14637-en pedig már meggyógyultak. A legfiatalabb elhunyt 40, a legidősebb 99 éves volt. Az aktív fertőzöttek száma 32 909 fő. Az aktív fertőzöttek 30 százaléka, az elhunytak 40 százaléka, a gyógyultak 30 százaléka budapesti. Mára 1211 fő halála hozható kapcsolatba a koronavírussal. Emelkedő tendenciát mutat a kórházban ápoltak száma is, szerencsére a gyógyultak számára is, de az egész világon emelkedő számadatokat lehet megfigyelni. Eddig 909 egészségügyi dolgozót vezényeltek át. Intenzív aneszteziológusok, szakápolók, segédápolók voltak köztük, a nem súlyos esetek ellátására pedig belgyógyászokat, pulmonológusokat és ápolókat vezényeltek át. Müller nem hallott olyanról, hogy valaki nem tett volna eleget az orvosok közül az átvezénylésének. Sokasodnak a nehézségek Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nagyon nehéz időszak jön, ezért fontos az intézkedéscsomag, amivel ellaposítható a járványgörbe, csakúgy mint tavasszal, akkor is az volt a cél, hogy ne legyen kezelhetetlen teher az ellátórendszeren. Müller szerint kerülni kell a tömegrendezvényeket. Ez nem csak az október 23. ünnepségeket érinti, amelyek jelentős részét amúgy is lefújták, hanem egyéb összejöveteleket is mérsékelni kell. Ezeken a helyeken tud legjobban terjedni a vírus. Kiszállították mindenhova az influenza elleni védőoltásokat. Első körben a krónikus megbetegedésben, szenvedők, illetve a 60 éven felüliek számára ajánlott. Kiss Róbert rendőr alezredes szerint ismeretlen csalók fertőtlenítési feladatokat hirdetnek az interneten, fejléces iratokkal igyekeznek megtéveszteni a lakosságot. Magáningatlanok esetén ilyet csak szükség esetén rendelnek el, az érintetteket erről értesítik. Ha ismeretlenek a semmiből jönnek fertőtleníteni, szóljanak a járványügyi hatóságoknak - mondta Kiss. Az elmúlt 24 órában 35 rendőrintézkedés volt, eddig 550 személy ellen intézkedtek, mert a buszon nem vagy nem jól hordták a maszkot.