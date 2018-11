Nagy tüntetés lesz a "rabszolgatörvény" miatt

Demonstrációt hirdetett a Magyar Szakszervezeti Szövetség december 8-ra – nyilatkozta a szervezet elnöke az ATV Híradójának.

December 8-ára országos demonstrációt hirdetett a Magyar Szakszervezeti Szövetség, amelynek lényege, hogy tudassák a döntéshozókkal: "elegük van" ebből a jogalkotási folyamatból - nyilatkozta Kordás László, a szakszervezet elnöke az ATV Híradójának.

Kedden van annak a javaslatnak a vitája is a parlamentben, amelynek lényege, hogy évente akár 400 óra rendkívüli munkát is elrendelhetnének a munkáltatók a mostani 250 helyett. A szabály arra is kitérne, hogy a heti munkaidő -12 hónap átlagában - nem lépheti át a 48 órát. A munkaidőkeretet pedig a jelenlegi 12 helyett pedig 36 hónapra módosítanák, ami - ahogy azt a Napi.hu is megírta - azt jelenti, hogy a munkaidőkeretben foglalkoztatottak túlóráját elég lenne háromévente elszámolni.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség álláspontja szerint az intézkedés teljesen elfogadhatatlan, mert ha az Országgyűlés elfogadná ezt a törvénymódosítást, akkor a dolgozók jelentős részét a munkaadók szinte tetszésük szerint kötelezhetnék túlmunkára, és lehet, hogy azt csak 2,5 év múlva fizetnék ki nekik.

Kordás László azt mondta az ATV Híradónak: idén ez már nem az első olyan kormánypárti javaslat, amely hátrányosan érintheti a munkavállalókat a következő időszakban. Mint mondta, ezt szeretnék megakadályozni. A további intézkedések között a cafeteria szabályok változását és a többletadókat említette még az elnök.

Egyelőre csupán a demonstrációról született döntés, majd ezt követően fognak tárgyalni a munkahelyi tisztségviselőikkel az ellenállás és tiltakozás más módjairól is: figyelmeztető sztrájkok vagy egyéb megmozdulások jöhetnek.

A javaslat vitája kedden van a parlamentben, a benyújtó viszont csak holnap hívta egyeztetésre a szakszervezetet. Kordás László szerint ez már késő, mert az egyeztetést a benyújtást megelőzően kellett volna megtenni.