NEAK: az elhalasztott kezelések 80 százalékot behozták a kórházak

A kórházakat a koronavírus-járvány közepette kormányzati utasításra kiürítették és a halasztható beavatkozásokat is az egészségügyi veszélyhelyzet utánra hagyták. Most a Népszavát a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK) arról tájékoztatta, hogy az elhalasztott beavatkozások 80 százalékát már bepótolták.

A kórházak járvány-elleni felkészítésének első lépése az volt, hogy március közepétől nem végeztek tervezhető műtéteket, áprilisban pedig ki is ürítették az intézményeket. Március, április és május hónapokban a házorvosi rendelőkben is visszaesett az orvos-beteg találkozások száma 25-40 százalékkal - kezdi cikkét a napilap, amely szerint a finanszírozási adatokból is látszik, hogy az akut ellátások túlnyomó részét megkapták a betegek.

A tervezhetőekből viszont 80 százalékkal kevesebbet végeztek az intézmények. Május közepén nyitották meg a már ismert nagy műtétes várólisták mellett a vírus elleni védekezés miatt halasztott 19 ellátásra a várólistákat. A kórházak azonnal el is kezdték a beavatkozásokat, és a NEAK tájékoztatása szerint az elmaradt beavatkozások 80 százalékát már pótolták is. Eddig 1118 eset került fel a listára, amiből július közepéig 904 kezelést végeztek el.