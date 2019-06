Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Négyből három fizetési kérelmet elfogad a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tavaly 121 ezer olyan beadványt bírált el, amelyben az ügyfelek fizetési kedvezményt kértek, s ezek közül kilencvenezret legalább részben jóvá is hagytak. Döntéseivel a hivatal 83 milliárd forint részbeni vagy későbbi befizetésre adott lehetőséget, miközben elengedett majdnem négymilliárd forintot.

Az adóhatósághoz 138 ezer kérvény érkezett. A dokumentumok döntő többségében, 96 ezer iratban fizetési könnyítést, vagyis részletfizetést vagy halasztást kértek az ügyfelek, a mérséklésben reménykedő beadványok száma tízezret tett ki, s nagyjából ennyi esetben az adófizetők mind a két lehetőséget megemlítették - írta a Magyar Nemzet.

A hatóság tavaly 121 ezer esetben döntött jogerősen. Húszezer dokumentum ugyanakkor hiányos volt, vagyis megfogalmazója nem rögzítette, mit is kér pontosan a NAV-tól. A megyék között a legtöbb kérvény - majdnem húszezer - az adóhivatal Pest megyei igazgatóságához futott be, de Borsodban és Szabolcsban is nagy iratszámot jegyeztek fel: mindkét helyen túllépte a kilencezret az enyhítést kérő irományok száma. A legkevesebb beadvány Nógrádból, Tolnából és Zalából érkezett, ezekben a megyékben háromezer alatt maradt az esetszám.

A határozatok nyomán a magánszemélyek és a vállalkozások 83 milliárd forint részbeni vagy későbbi befizetésre kaptak lehetőséget, miközben a hatóság majdnem négymilliárd forintot engedett el. A magánszemélyek általában a személyi jövedelemadóból (szja) fennálló, valamint az illetéktartozásaik­ra kértek fizetési kedvezményt, míg a cégek rendszerint az általános forgalmi adó (áfa) ügyében terjesztenek elő kérelmet.