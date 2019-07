Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nyelvtanulás ingyen: új részletek derültek ki

Nemcsak a nyelvi kurzusok tandíját, a diákok szállását, valamint utazását finanszírozza a kormány, hanem még zsebpénzt is biztosít a 9. és 11. osztályos tanulóknak a kéthetes külföldi nyelvtanfolyamokon - számolt be a Magyar Nemzet.

Május óta ezerkétszáz külföldi nyelviskolával, illetve képzőhellyel vette fel a kapcsolatot a Tempus Közalapítvány a középiskolások ingyenes külföldi tanulmányútjai kapcsán. Ebből ötszáz az Egyesült Királyságban, további ötszáz helyszín pedig Németországban van - mondta Bartos Mónika, a 9. és 11. évfolyamos tanulókat érintő kéthetes nyelvtanfolyamok megszervezéséért felelős miniszteri biztos a napilapnak.

Az ígértek szerint a 2019-2020-as tanévtől minden nyári szünetben elutazhatnak a két kijelölt évfolyam diákjai az általuk elsőként tanult idegen nyelvet anyanyelvi környezetben gyakorolni. A célországok között az Egyesült Királyság, Németország, Ausztria, Franciaország, Málta, Írország és Kína szerepel. A kormány évente 140 ezer résztvevővel számol, ha minden jogosult jelentkezik a kurzusokra.

A költségeket úgy tervezik, hogy az állam nemcsak a nyelvtanfolyamok díját, valamint a gyerekek utazását, elszállásolását és ellátását finanszírozza, hanem zsebpénzt is biztosít a számukra. Diákonként kétezer ­eurós (656 ezer ezer forint) ráfordítással számolnak.A 2020-as költségvetésben 35 milliárd forint áll rendelkezésre az utazások lebonyolítására - de ez az előirányzat felülről nyitott.

Korábban szó volt arról, hogy a minimális nyelvtudás előfeltétele lesz a részvételnek, ez azonban biztosan nem jelenti azt, hogy például szintfelmérő dolgozatot kellene írniuk a kurzusra jelentkezőknek. A szülői beleegyezésen túl az iskoláktól is ajánlást kérünk majd minden diák utazásához. Úgy gondoljuk, ez elegendő, hiszen ha a tanulót jól ismerő szaktanárok úgy látják, a jelentkező alkalmas arra, hogy anyanyelvi közegben töltse ezt a két hetet, akkor mi mindenképpen szeretnénk lehetőséget biztosítani a számára. Annál is inkább, mert a program célja, hogy a diákok kedvet kapjanak a nyelvtanuláshoz, legyen motivációjuk. Biztosítás is lesz az útra - mondta a miniszteri biztos.