Nyugdíjak: plusz egy hétnyi juttatás és nyugdíjprémium is lesz

Jövőre nemcsak tizenharmadik havi nyugdíjra, de nyugdíjprémiumra is számíthatnak a jogosultak. Az MNB viszont nem számol azzal, hogy a nyugdíjak kifizetése négy éven belül kisebb terhet jelentene az ellátórendszernek, mint most.

A 2020. április 6-án bejelentett Gazdaságvédelmi Akcióterv egyik eleme a Család- és Nyugdíjasvédelmi Program, ami alapján több lépéssel fokozatosan visszavezetésre kerül a 13. havi nyugdíj 2021 és 2024 között. 2021 februárjában a nyugdíjasok a januári nyugdíjuk összegének 25 százalékát kapják meg, 2022-ben a havi nyugdíj 50 százalékát, 2023-ban a havi nyugdíj 75 százalékát, 2024-től kezdődően pedig minden évben egy teljes havi összegű nyugdíjat kapnak meg az ellátottak pluszjuttatás formájában - írja a Magyar Nemzeti Bank a péntek este publikált Költségvetési jelentésében.

A rendszer tehát jövőre még nem azt jelenti, hogy az idős jogosultak megkapnák egy hónapnyi nyugdíjukat, hanem igazából egy 53. heti ellátást fizet nekik az állam, ahogy az már eddig is ismert. Most a jelentésből kiderült, hogy a jegybank úgy számol, hogy 2021-ben összesen 2,6 millió fő lesz rá jogosult. A KSH adatai alapján ez azt jelenti, hogy az MNB nem számol azzal, hogy érdemben változna az ellátásban részesülők száma. 2016 óta 2,64-2,58 millió nyugdíjas élt Magyarországon.

Az viszont már érdekesebb, hogy a 2021. évi költségvetési törvény alapján az intézkedés 2021-ben 77 milliárd forint többletkiadást jelent a Nyugdíjbiztosítási Alapban. A 13. havi juttatás fokozatos visszavezetésének költségvetési hatása így 2021-ben a GDP 0,15 százalékát teheti ki, ami 2024-re a GDP 0,6 százalékára emelkedhet. Ebből az látszik, hogy a kiadásnál négyszeres növekmény alapján azzal számolnak, hogy az átlagnyugdíjak felértékelődése, valamint az új belépők száma kiegyensúlyozza majd azt, hogy a GDP-növekedés miatt alapvetően csökkennie kellene a költségvetési tehernek.

A teljes ellátotti kör esetében mintegy 134 ezer forintos átlagnyugdíjat várnak 2021-re, amihez mintegy 34 ezer forint körüli pluszjuttatás tartozik 2021 elején. Az öregségi nyugdíjasok esetében 36 800 forint körül alakulhat 2021-ben az egy heti nyugdíjnak megfelelő juttatás átlagos összege. Az inflációkövető indexálás hatását figyelembe véve az öregségi nyugdíjak átlaga 160 ezer forintra emelkedhet 2024-ig, így ekkora összegű lehet az egy főre jutó átlagos kifizetés 2024 februárjában.

Azzal is számolnak, hogy jövőre 3,6 százalékot meghaladó lesz a GDP-növekedés, ami azt is jelenti, hogy nyugdíjprémiumot is fizet majd az állam novemberben. A költségvetés 4,8 százalékos reálnövekedéssel számol, így a nyugdíjprémium összege a költségvetési törvény előirányzata szerint 53 milliárd forint lehet 2021-ben.