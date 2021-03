Kiderült, mi történt az sms-behívásos AstaZeneca-oltásokkal

Magyarországon gördülékenyen és jól haladnak a koronavírus elleni oltások beadásával; semmi ok nincs arra, hogy ettől az oltási programtól eltérjenek - nyilatkozta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője hétfőn a közmédiának.

György István kiemelte: Magyarország az Európai Unió egyik legsikeresebb oltási programját hajtja végre. "A számok makacs dolgok" - fogalmazott, hozzátéve: a nemzetközi kimutatás szerint Magyarország az összes beadott oltást figyelembe véve 17,7 százalékon áll, s ezzel stabilan a második az EU-ban.

Elmondta, hogy a héten sikeresen, minden probléma és gond nélkül végrehajtották az előző hétről elhalasztott sms-behívásos AstaZeneca-oltások beadását - idézi az MTI.

György István közölte: a legtöbb helyen minden zavar és tumultus nélkül sikerült lebonyolítani az oltásokat, csupán egy-két helyen fordultak elő tumultuózus jelenetek. Példaként említette a Jahn Ferenc kórházat, de azt mondta: ott is egy órán belül megszüntették ezt a problémát. Az államtitkár megjegyezte, még mindig nagyon sokan vannak, akik a megadott időpontjuknál sokkal korábban érkeznek az oltási helyre.

Az országos oltási munkacsoport vezetője kitért arra, hogy az oltási hétből még a hétfő és a kedd hátravan, de a következő heti terv is megvan. A következő héten viszont kevesebb oltóanyag áll majd rendelkezésre. A kórházi oltópontokon Pfizer-, a háziorvosok pedig AstraZeneca-vakcinával oltanak majd.

György István köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz az oltások beadásában, annak lebonyolításában. Hangsúlyozta azt is, az oltási program lényeges eleme, hogy aki regisztrált, menjen is el az oltásra.

Közölte, hogy az EU oltóanyag-szállítása továbbra is akadozik. Most kaptak értesítést arról, hogy az AstraZeneca oltóanyagából az elkövetkező időszakban több százezerrel kevesebbet fog kapni Magyarország. Megjegyezte: ebből is látszik, hogy bölcs döntés hozott a magyar kormány, amikor keletről - Oroszországból és Kínából - is vakcinákat szerzett be. Ez is segíti, hogy az oltási programmal hatékonyan és gyorsan haladjanak - jelentette ki.

György István elmondta: a jelenlegi ütemezett oltási szakaszban több mint 5500 oltóhely áll rendelkezésre A tömeges oltási szakaszban pedig csaknem 7 ezer oltóhely lesz. Közölte, vannak önkormányzatok, amelyek "nagy aktivitást mutatnak" és oltóhelyeket hoznak létre, de erre jelenleg semmi szükség. Az oltóhelyek száma elegendő - szögezte le, hozzátéve: az oltásokkal akkor hagyják el az egészségügyi intézményrendszert, ha annak különleges indoka lesz.