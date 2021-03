NNK: lesz olyan hét, amikor csaknem egymillió embert oltanak be

Várhatóan lesz olyan hét, amikor csaknem egymillió embert oltunk be, mivel esedékessé válik a második oltás, valamint ilyen sok vakcina érkezhet rövid időn belül - mondta Galgóczi Ágnes, az NNK járványügyi főosztályának vezetője az Origónak.

A fiatalabb, egészséges emberek oltásának megkezdése attól függ, hogyan érkeznek a vakcinák, és hogy tudnak haladni a tervezett stratégia szerint az oltásokkal. Mindezt a járványügyi helyzet is befolyásolhatja - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője a portálnak.

Bárkit behívhatnak egy oltópontra is, mert az oltóanyagok érkezésének függvényében várhatóan lesz olyan hét, amikor csaknem egymillió embert oltunk be. Egyrészt mert esedékessé válik a második oltás, másrészt mert ilyen sok vakcina érkezhet rövid időn belül - fogalmazott a szakember.

A háziorvosokat nem terhelhetjük ennyire, hiszen így is rengeteget dolgoznak - szerveznek is, oltanak is, és a betegeiket is ellátják. Biztos tehát, hogy lesz, aki sms-ben kap értesítést, hogy valamelyik oltópontra érkezzen, de az is lehet, hogy levélben értesítik az oltás idejéről és helyszínéről - tette hozzá Galgóczi.

Ha az oltás után nem sokkal megjelentek a koronavírus tünetei, többnyire az derült ki, hogy valóban a védőoltás beadása előtti napokban fertőződött meg, és már nem tudta az oltás kifejteni a hatását, nem tudta megakadályozni a betegség kialakulását. A védőoltásnak is kell idő, mire kialakul a szervezetben az ellenanyag. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha valaki lappangási időben kapta meg az oltást, nem lett súlyosabb a betegség lefolyása.

A Pfizernél jelenleg április végéig pontosan látják, hogy hetente mennyi oltóanyag érkezik. A kínai és orosz szerződéseknél a rögzített időpontokon érkeznek a szállítmányok. A Moderna rendszerint kéthetente szállít oltóanyagot, az érkező pontos mennyiséget egy-két héttel korábban közlik. Az AstraZeneca viszont most adott tájékoztatást, hogy 2 hétig a a korábban ígértnél jóval kevesebbet tudnak szállítani.

Ha a jelenlegi ütemben zajlik az oltás, akkor talán nyár elejére elérhetjük a közösségi és egyéni védelmet is. Tehát az egyén védett lesz - hiszen megkapta az oltást -, és mivel sokan megkapják a vakcinát, közösségben sem tud hatékonyan terjedni a kórokozó - fogalmazott az NNK járványügyi főosztályának vezetője.