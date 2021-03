Vizsgálat indullt a kormány ellen, felelni kell az oltáskáoszért!

Egy magánszemély feljelentést tett az adatvédelmi hatóságnál azért, mert a kormány oltási programjában kaotikusan kezeli az állampolgárok adatait.

A most hétvégére meghirdetett tömeges "oltakozásnál" kiderült, hogy nem csupán a vakcina hiánya okoz nehézséget: komoly problémák adódtak az adatbázissal is - emlékeztet a Népszava annak kapcsán, hogy az ügyben ombudsmani vizsgálat indul. Voltak, akiket lakóhelyüktől távoli helyszínre hívtak be, voltak, akiket úgy akartak beoltani az első adaggal, hogy nemrég megkapták a vakcinát. Az sms-ben már kiküldött értesítéseket visszavonták, ha valaki azonban ennek ellenére elment az eredetileg megadott pontra, az esetek egy részében mégis megkaphatta az oltást.

A történtek után egy magánszemély beadvánnyal fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz - mondta Péterfalvi Attila, a hatóság elnöke, aki ennek nyomán vizsgálatot indít az ügyben. "A hírek alapján valószínűsíthető, hogy valamilyen hiba csúszott a rendszerbe" - tette hozzá, de a vizsgálat lezárultáig ennél bővebben nem szeretné kommentálni az eseményeket.

A kormány módosította a jogszabályt, az úgynevezett oltási igazolványban nem szerepel majd, hogy ki milyen vakcinát kap. Péterfalvi Attila közölte: a tervek szerint egy plasztikkártyáról van szó, amely jelen állás szerint valóban nem tartalmazza a vakcina típusát, ám az oltáskor kapott papírnak köszönhetően ezt szükség esetén mindenki igazolni tudja. Az adatvédelmi hatóság elnöke az oltási igazolványt is azon kérdések közé sorolta, amelyekről uniós szintű döntést kellene hozni.