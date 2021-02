Operatív törzs: kezdődhet az oltás a kínai vakcinával

Megfelel a hazai követelményeknek a kínai vakcina, így hamarosan ezzel a szerrel is elkezdődhet a regisztráltak beoltása – mondta az operatív törzs napi tájékoztatóján Müller Cecília tiszti főorvos. Megint 80 ezer felett van az aktív betegek száma, egyértelműen felfutóban van ismét a különböző mutációk okán

A Nemzeti Népegészségügyi Központ illetékesei megvizsgálták a kínai Sinofarm vakcina dokumentációját, azt megfelelőnek találták, így hamarosan megkezdődhet az ezzel való oltás - mondta Müller Cecília tiszti főorvos az operatív törzs napi tájékoztatóján.

Erről értesítették a Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet, ami ezek után dönthet az emberi felhasználásról. Ha az intézet ezt jóváhagyja, akkor elkezdhető az oltások beadása, ami várhatóan hamarosan megkezdődik.

A Sinofarm termék minden adatát nyilvánosságra hozzák Müller ígérete szerint.

A kínai vakcina elölt, inaktivált, teljes vírust tartalmazó vakcina. A szakirodalom szerint elképzelhető, hogy ez még hatékonyabb is mint más oltóanyagok, mivel a teljes vírust tartalmazza olyan formában, hogy az már fertőzni nem képes.

A leirat szerint 79 százalékos hatékonyságú a vakcina, 18 éven felüliek olthatók vele. Kivételt jelentenek a várandósok, erről a csoportról nincs még elég információ. Ugyanez vonatkozik a nem megfelelően kezelt krónikus betegekre, esetükben először az állapotukat kell kezelni, utána lehet csak oltani őket.

A kínai vakcinát 13 országban alkalmazzák, ehhez csatlakozik most Magyarország is. Két adag kell ebből a szerből is, három hét eltéréssel kell beadni. A Sinofarm termék 2-8 fokon tárolható, hosszabb ideig felhasználható, és könnyen alkalmazható, ezért is ajánlják ezt a háziorvosoknak, mivel a kezelés nem igényel külön előkészületeket, tűvel ellátott, egyszer használatos fecskendőkben szállítják.

Nyakunkon az újabb hullám

Müller elmondása szerint örvendetes, hogy eddig több mint 391 ezer ember élt az oltás felvételének lehetőségével, közülük a jelentkezők több mint fele már a második oltást is megkapta.

A mutáns törzsekkel ismét emelkedőnek indult a napi fertőzöttek száma, ahogy ismét 80 ezer felé nőtt az aktív betegek száma. Egyértelműen a harmadaik hullám emelkedő szakaszában vagyunk - mondta Müller.

A most elhunyt 110 ember közül is a legtöbben idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

Müller szerint valamennyi technológiával kifejlesztett védőoltás hatékonynak bizonyul, már öt féle engedélyezett vakcina van az országban.

Különösen az új mutációk és harmadik hullámra való tekintettel Müller ismét arra bátorított mindenkit, különösen a veszélyeztetetteket, hogy regisztráljanak, és amint lehet, oltassák be magukat.

Bezártak egy presszót

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondás szerint tegnap 143 személlyel szemben intézkedtek maszkviselési kihágások miatt, így eddig összesen 25526 esetben léptek fel a maszkhordási szabályok megsértése miatt.

Szabolcs-Szatmárban egy Tiborszállási presszó ellenőrzésekor találtak egy vendéget, aki szeszesitalt ivott, kiszolgálták. A rendőrök szabálysértési eljárást indítottak, az üzletet ideiglenesen bezárták.

Összesen 397078 személlyel szemben intézkedtek ezidáig a kijárási tilalom és a gyülekezési előírások megsértése miatt.

A karanténban lévőket 9423 alkalommal ellenőrizték, ma összesen 25536-an vannak hatósági házi karanténban.