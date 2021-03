Orbán: a hatályban lévő korlátozások még egy hétig biztosan fennmaradnak

A ma hatályban lévő korlátozó intézkedések változatlan formában fennmaradnak, legalább még egy hétig - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban elhangzott interjújában.

A ma hatályban lévő korlátozó intézkedések változatlan formában fennmaradnak egy hétig biztosan, mert a harmadik hullámban rekordokat döntünk - mondta a miniszterelnök péntek reggeli interjújában az operatív törzs reggeli ülése után. Azért csak egy hétre hozták ezt a döntést, mert egy hét alatt sok minden változhat - mondta a miniszterelnök, aki az interjúban azt is megjegyezte, hogy az egész húsvét egy teljesen más járványügyi intézkedést igényel. Erről majd húsvét előtt ígért tájékoztatást.

A miniszterelnök szerint mára 213-an hunytak el, a kórházban is több mint 9000-en vannak lélegeztetőgép nékül, lélegeztetőgépen pedig 1174 ember van - ismertette a friss adatokat. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta szakemberek véleményére hivatkozva, hogy még nem lehet lazítani az intézkedéseken.

A miniszterelnök szerint a kórházakban még bőségesen van szabad ágy, igaz, az is kérdés, hogy lesz-e elég személyzet. Ugyanakkor megnyugtatónak nevezete a kórházigazgatókkal folytatott hétvégi megbeszéléseket. "Mindenkinek van baja, mindenkinek kell dolgoznia, de látni lehetett, hogy meg fogják oldani" - fogalmazott Orbán.

Az oltás a legfontosabb fegyver

A miniszterelnök most is elmondta, hogy az oltások számának növekedése jelenti a legfontosabb fegyvert a járvány ellen. "Minél több embert oltunk be, annál inkább csökken az új betegek száma" - mondta.

Az újraindítási terv középpontjában az oltási terv áll majd - mondta a minszterelnök, aki az operatív törzset felkérte arra, hogy a nemzeti konzultáció eredménye alapján készítsék el a nyitási tervet. Orbán ugyanakkor azt is elmondta, hogy az újraindítás lépéseit a beoltottak számához kötnék. Az első lehetséges dátumra ugyanakkor még nem tudott mit mondani.

Orbán szerint, akkor tudják megtenni az első lépéseket, amikor minden 65 év feletti regisztráltat beoltottak, vagyis a minszterelnök szerint a nyitás pillanata akkor jön el, amikor a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót. Ma a beoltottak száma meghaladja a 1,5 milliót.

A miniszterelnök elárulta, hogy az újraindítás tervében lesz olyan időszak, amikor bizonyos szolgáltatásokat a védettségi igazolvánnyal rendelkezők tudnak majd igénybe venni. Orbán szerint a konzultációban részt vevők 65 százaléka mondta azt, hogy akinek igazolványa van, kaphasson felmentést.

Brüsszel

A vakcinabeszerzések is szóba kerültek. Orbán továbbra is Brüsszelt hibáztatja, hogy például az AstraZenecából is kevesebb oltóanyag érkezik. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság közölte, hogy a vakcinákat a tagállamok rendelték meg, a miniszterelnök a rádióinterjúban kijelentette: ha a szerződéseket nyilvánosságra hoznák, akkor kiderülne a beszerzési lánc és hogy Brüsszelnek igenis nagy szerepe van a vakcinák beszerzésében. Orbán szerint az Európai Bizottság nem tud megbírkózni a feladattal. Ez a miniszterelnök szerint a második nagy csalódás a minráció kezelése után az európai politikát illetően.

Az interjúban megemlítette, hogy 500 ezerrel kevesebb adag AstraZeneca érkezik az országba. Ezt a miniszterelnök szerint jó esély van rá, hogy ezt keleti vakcinákkal (kínai, orosz) tudják pótolni, és akkor ebben az ütemben folytatódhat az oltási program.

Rossz lelki állapotban van az ország

Orbán szerint rossz lelki állapotban van a kontinens és a magyarok is, bár szerinte mi jól küzdünk. A miniszterelnök szerint ah újraindításkor az országot lelkileg is újra kell indítani, ezértúgy látja: Magyarországot ilyen szempontból is újra kell egyesíteni. Ebben a művészekre, egyházakra is számít.

Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából

A vidéki oltópontokkal kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette, hogy "álhír", hogy hiány lenne oltópontokból. Szerinte nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából. Ha sok vakcina lesz, akkor majd át lehet gondolni, hogy ezek számát hogy növeljék - tette hozzá. Továbbá azt kérte, hogy ha egy háziorvos úgy gondolja, hogy nem alkalmas a rendelő az oltásra, akkor a kormányhivatal menjen ki és kérdezze meg, miben segítsen. Emellett a kórházi oltópontok számát is tudják növelni, erre is van terv - jegyezte meg Orbán Viktor.

Szép volt, jó volt, elég volt

Szóba került a Fidesz kilépése is az Európai Néppártból. Erről Orbán azt mondta: "szép volt, jó volt, elég volt". A miniszterelnök szerint eltávolottak egymástól az elmúlt években. Nehezményezte, hogy a járvány idején is ahelyett, hogy segítenék őket, szabályt módosítanak. Orbán szerint "az egész méltatlan, célszerűtlen, ilyenkor az a legjobb, ha az ember veszi a kapaját."

Orbán elárulta, hogy tárgyal a lengyel miniszterelnökkel és Matteo Salvinival is kapcsolatban van, és megpróbálják újraszervezni az európai jobboldalt. Mint mondta: közösen tervezik meg a jövőt.