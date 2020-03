Orbán: "csak a magyarok léphetik át a határt" (frissítve)

Újabb rendkívüli intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor hétfői parlamenti beszédében.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Sokszor kerültünk nehéz helyzetbe, azt megtanultuk, bármekkora is baj, a legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. Akkor, ha a közös cselekvés és nemzeti összefogás útját járjuk - mondta el beszéde elején Orbán Viktor hétfőn a parlamentben.

A miniszterelnök a járvány újabb kezelési módjait is bejelentette, amelyeket az Operatív Törzs javaslatára vezetnek be:

Magyarország lezárja a határait a külföldiek előtt, csak magyarok léphetnek majd be az ország területére.

A mozik bezárnak, az éttermek csak 15 óráig lehetnek nyitva, de az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és a drogériák nyitva lehetnek.

Mindenkit arra kérnek, a családi eseményeken kívül minden összejövetelt halasszanak el.

Betiltják a nyilvános rendezvényeket hétfő éjféltől.

Azt is kérik, a 70 évnél idősebbektől, hogy a saját egészségük érdekében ne hagyják el a lakásukat.

A járvány kezelése hosszadalmas és nehéz, mindenkitől kiköveteli az alkalmazkodást. Az élet a következő időszakban nem olyan lesz, mint ahogy megszoktuk - idézi a miniszterelnököt az Index. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a járványnak három fázisa van: az egyedi megbetegedéseké, a csoportos, valamint a tömeges fertőzéseké. Szerinte most lépünk át a második kategóriába, ezért is indokoltak újabb döntések.

Szerinte három tucat nagy gyógyszercég dolgozik az ellenszeren, a védőoltásokon, de hosszú időre lesz szükség arra, hogy ezeket teszteljék és forgalomba hozzák.

Az ellenzék is kérdezte Orbánt

"A járványügyi védekezés költségvetése korlátlan" - mondta el Orbán Viktor a parlamenti pártok frakcióvezetőinek kérdésére. A védőfelszerelések kapcsán arról is beszélt, hogy első sorban az egészségügyi dolgozóknak biztosítják ezeket, mert Olaszországban 10, Kínában az ellátó személyzet 4 százaléka fertőződött meg.

A járvány miatt a munkából kimaradók helyzetének rendezésére azt javasolta Orbán, hogy a dolgozók egyeztessenek a munkáltatójukkal, ha az iskolák bezárása miatt otthon kell maradniuk. A kormány stratégiája az, hogy nem a munkavállalókat támogatják, hanem a munkahelyeket segítsék, hogy ne kelljen elküldeni az embereket. Később kifejtette, hogy nem értenek egyet azon jobbikos javaslattal, hogy leállítsák a beruházásokat. Éppen, hogy beruházásokat, növekedést fognak támogatni.

"Azért nem zártuk be az iskolákat, hanem egy új tanrendet vezettünk be, hogy azokat a szülőket is segíteni tudjuk, akik nem tudják a gyermekek elhelyezését megoldani. Gyermekfelügyeletet vállalunk tehát" - jelentette ki a miniszterelnök.

Ellenzéki kérdésre reagálva azt is elmondta, hogy a Magyar Orvosi Kamara vasárnapi javaslatait ismerik, amit abból meg tudnak, azt megfogadják. Ezekben többek között olyan tételek szerepelnek, mint a tesztelések kiterjesztése, a most bejelentett szórakozóhely bezárások, vagy tiltsák meg minden halasztható egészségügyi szolgáltatás nyújtását, beleértve a magánegészségügyet is.

Egyetértek azzal, hogy a teszteket gyorsítani kell, de az nem igaz, hogy ez kiszűrhető lenne

- magyarázta Orbán, aki szerint már csak a fertőzötteket tudják megtalálni, az ő kezelésüket lehet segíteni. Úgy látja, hogy megfékezni így nem tudják a betegséget.

A magyar határokon a szigorított ellenőrzésről már a veszélyhelyzet múlt szerdai kihirdetésekor döntöttek: akkor a szlovén és az osztrák átkelőkön kezdték korlátozni a forgalmat, szűrni az embereket. Sokakat hatósági házi karanténra köteleztek.

A hétvégén 13 fővel, majd hétfő reggelre további 7 személlyel, összesen 39-re nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Közülük 29 magyar, 9 iráni és 1 brit állampolgár. Egy ember meghalt, egyet már gyógyultnak nyilvánítottak. Jelenleg 136-an vannak karanténban, és 1436 koronavírus-tesztet végeztek el, azaz ennyi az akkreditált laboratóriumban vizsgált minták száma.