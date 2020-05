Orbán: májusban visszaadom különleges jogosultságaimat

Május végén a veszélyhelyzeti kormányzásra szóló jogosítványt visszaadhatjuk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Alexander Vucic szerb elnökkel folytatott személyes belgrádi találkozója után. Szerinte van összefüggés a járványkezelés sikeressége és a politikai vezetés minősége között. Bocsánatot vár az EU-tól, amiért bírálták, mert a magyar demokratikus rendszereket nem sértették a járványügyi intézkedések. A miniszterelnök azt mondta, hogy Brüsszelre eddig nem lehetett számítani a járványkezelésben, míg Kínára és Közép-Európára bármikor.

A koronavírus-járvány kezdete óta kifejezetten ritka, hogy állam- vagy kormányfők egymással személyesen találkoznak, így ebből a szempontból is külön érdekes, hogy a magyar miniszterelnök és a szerb elnök Belgrádban, Vucic főtitkárságának épületében találkozott. Pikánst ízt adott a találkozónak, hogy Orbán Viktor nem ment el a csütörtöki EP-ülésre, ahol a magyar jogrendről volt szó, helyette Varga Judit igazságügyi minisztert küldte volna arra hivatkozva, hogy a járványügyi védekezés miatt nem ér rá tanácskozásokra, de Szerbiára mégis tudott időt szakítani egy nappal később.

Az egyeztetés másik jelentőségét az adja, hogy az aktuális, Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságban a bővítésért felelős biztosi pozíciót Magyarország, pontosabban Várhelyi Olivér tölti be. Az elmúlt időszakban pedig a budapesti kormány rendre a balkáni bővítés mellett kardoskodott, ugyanis Szerbia 9 éve van tagjelölti státuszban, és a magyar vezetés szerint kulcsfontosságú a migrációs nyomás kezeléséhez, hogy minél előbb taggá is váljon déli szomszédunk. Sőt, Várhelyi márciusban már arról is beszélt, hogy a térség államai egy mini-Schengent is létrehozhatnának vámmentes szolgáltatás- és áruforgalommal, valamint Szerbia akár az EU irányába is nyitott határ lehetne.

Gazdasági szempontból pedig fontos közös projekteket folytat a két ország: a Belgrád-Budapest vasúti fejlesztés például 700 milliárd forintból épül meg. Valamint tavaly decemberben már a magyar határhoz ért a Török Áramlat gázvezeték balkáni ága, ahonnan Ukrajna kikerülésével juthat orosz gáz Magyarországra. Vagyis a találkozó nem a szokásos szomszédlátogatásnak ígérkezett, főleg, hogy a magyar fél többször is segítette a szerb járványügyi védekezést.

Se Merkel, se Macron, de Orbán...

"Magyarország nagyon fontos partnerünk a Covid-19 járványának megfékezésében" - kezdte beszédét a szerb elnök a pénteki sajtótájékoztatón, majd arról szólt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya sokat segített eszközökkel is a helyi védekezésben, és dicsérte a magyar intézkedéseket is. Vucic ezután arra tért rá, hogy Budapest szövetségese Szerbiának az Európai Bizottságnál az ország uniós csatlakozását illetően. Később újságírói kérdésre elmondta, hogy azért is hálás, mert Orbán Viktor "Macron, Merkel és Conte előtt egy videókonferencián mondta azt, hogy az EU-nak nagy szüksége van Szerbiára", azt is elmondta, hogy csak Magyarországra számíthattak olyan kérdésekben, mint Koszovó-ügye, amelyben Budapest megértőbb volt a többi országnál, és a járvány alatt is innen kapták a legtöbb segítséget.

"Nagyon fontos egyeztetést folytattunk a Budapest-Belgrád vasútvonalról, mint közös projektről" - tette hozzá a szerb elnök, aki emellett arról is beszélt, hogy tárgyaltak olyan kétoldalú kapcsolatokról is, mint a magyar kisebbség helyzete, valamint sport és kulturális együttműködésekről is.

Ezt követően Orbán Viktor arról beszélt, hogy korábban nem konzultáltak olyan sokat, és olyan sűrűn, mint most a járványhelyzet elején. "Két választ tudok adni arra, hogy miért jöttünk most Belgrádba: egyrészt Belgrádba jönni jó, mi magyarok szeretünk itt lenni. A másik ok politikai: hogy biztassuk egymást" - magyarázta a miniszterelnök, aki szerint a két ország már megnyerte az első csatát és megfékezte a járványt, de most jön a második harc, amely a gazdaság újraindításáról szól, és ebben a két ország együttműködhet.

"Mi hiszünk abban, hogy az együttműködés azt eredményezi, hogy mindenkinek jobb lesz a jövőben, mint a múltban, a szerbeknek is, és a magyaroknak" - mondta Orbán, aki a partnerség kapcsán kiemelte, hogy a két ország rekord kereskedelmi forgalmat bonyolított tavaly. "Magyarország elkötelezetten támogatja Szerbia európai integrációját, ezért Brüsszelt arra kérjük, hogy nyissuk meg a hat soron következő tárgyalási fejezetet" - tette hozzá a kormányfő. Ezt követően a miniszterelnök már arról beszélt, hogy Szerbia a fontosabb szövetséges az Európai Unió számára, mint fordítva.

Májusban visszaállhat a normális ügymenet

"Van összefüggés a járványkezelés sikeressége és a politikai vezetés minősége között" - jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint fontos volt, hogy a szokásos politikai mechanizmusokból kilépjünk. Szerencsésnek nevezte, hogy különleges felhatalmazást kapott, mert így gyorsan hozott meg fontos és nehéz döntéseket.

Várjuk a bocsánatkéréseket, mert bírálták a veszélyhelyzeti rendkívüli jogosítványok miatt a magyar kormányt. Ezeket, remélem, a járványhelyzet kedvező alakulásával május végén visszaadhatom

- jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint a brüsszeli bírálatok után a bocsánatkérés helye van itt, mert alaptalanok voltak a támadások a magyar kormány ellen, valamint úgy látja, ha ez megvolt, akkor gratulációkat is szívesen fogadnának a járvány gyors és hatékony magyar kezelése miatt.

A Kelet, és Közép-Európa jobb szövetséges, mint Brüsszel

Orbán emellett arról beszélt, hogy a gazdasági kooperációt kölcsönösség jellemzi: szerb és magyar befektetések is vannak a két országban. "A Budapest-Belgrád vasútvonal annak a fölgyorsítását segíti elő, hogy a kínai áru minél előbb Európába jusson, amit ez a járvány is megmutatott" - magyarázta a miniszterelnök. Emellett a felek megállapodtak arról is, hogy a Török Áramlat vezeték Magyarországra tartó szakaszát is megépítik. A miniszterelnök szerint nehéz lesz lépést tartani a szerb növekedési ütemmel.

"Azt látjuk, hogy egy megerősödő Szerbia közreműködhet a térség stabilitásában és erősödésében" - jelentette ki Orbán, aki szerint ez Magyarországnak is az érdeke.

"Három csoportról érdemes beszélni: van az Európai Unió, amelyről mind láthattuk, hogy nem rendelkezik közös járványügyi politikával, nem lehetett rájuk számítani. Minden tagállam a saját bajával volt elfoglalva, de azt reméljük, hogy a gazdaság újraindításában az EU tevékenysége jobb lesz. A másik fontos szövetséges keleten Kína volt, amellyel Magyarország légihidat hozott létre, és 120 szállítmány érkezett repülőkön keresztül. Ez segítség volt abban, hogy felhalmozzunk az őszi hullámokra is készleteket" - mondta el Orbán. A harmadik szövetségi rendszernek a regionális együttműködést nevezte meg: "Ha a bajban ismerszik meg a barát, akkor Közép-Európában sok barátunk van" - jelentette ki. Szerinte a felek nagyon hatékonyan tudták egymást segíteni, ami megerősítette a régiót.