Összefogás az őstermelők és családi gazdaságok fejlesztésért, az agroturizmusért

A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete 2014-től, a megalakulása óta fő támogatója a helyi termékek előállítóinak és a családi gazdaságoknak. Most, több európai országot felölelő program keretében, a H2020 BOND projekt magyarországi résztvevőjeként elkészítették a nemzetközi jogi jó gyakorlatok gyűjteményét.

A gyűjteményben motiváló adózási jó példák is vannak, amelyből az agroturizmust segítő példákat már korábban eljuttattak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához (NAK), segítve az őstermelők, családi gazdaságok jogi változtatások hátterének tervezési munkálatait.

A H2020 774208 BOND "A szervezetek és hálózatok magasabb szintű együttműködésének szervezése az európai mezőgazdasági szektorban" című projekt 12 európai ország, 16 partnerszervezet közös projektje. A projekt fő tevékenységei, hogy tanulmányutak, nemzetközi fórumok, országos tematikus workshopok, regionális politikai kerekasztalok segítségével, jó gyakorlatok bemutatásával tudást, módszereket adjon át az európai mezőgazdaság fejlődése, erősítése érdekében. A BOND projekt példáival is mutatja, hogy a mezőgazdaság lehet olyan ágazat, amely képes leküzdeni a XXI. század kihívásait az élelmezés és a gazdálkodás terén.

Magyarországon is kibővül az őstermelők tevékenységi köre a kiegészítő tevékenységekkel, amelyek között vannak például a falusi és agroturisztikai tevékenységek is, mint erről már a NAK híreiből is értesülhettünk. A kormány elfogadta azokat a javaslatokat amelyek a gazdaságok több lábon állását segítik elő. Mire lehet gondolni? A végrehajtási rendelet fogja meghatározni, mik tartozhatnak a termelők kiegészítő jövedelemének körébe, de ilyen lehet például a szüreti rendezvények szervezése, kertészeti praktikák nyílt nap szervezése vagy sajtkészítő bemutató.

Több országban kidolgozott stratégia van a helyi élelmiszer közvetlen felhasználására. Olaszországban például a helyi szociális gazdaságok előnyt élveznek az iskolai és kórházi közétkeztetési pályázatokon, bizonyos termőföldek esetében elővásárlási és előbérleti joguk is van. A termelők kiegészítő jövedelmét az agroturisztikai programok, valamint akár a szociális farm szolgáltatás bevétele is adhatja Olaszországban és Norvégiában is. Iskolai oktatás helyszíneként vagy fogyatékkal élők részére, vagy a társadalom perifériájára kerültek számára nyújtott terápiás mezőgazdasági foglalkozások is ilyen szociális farm tevékenységnek minősülnek. Magyarországon a szociális farmszolgáltatók már szövetséget és tanúsító védjegyet is kialakítottak, de a jogszabályi háttér kialakítása még folyamatban van. Ezt is segítik a BOND eredmények, hiszen a nemzeti együttműködési megállapodás a szociális gazdaság témában született.

A BOND projekt részletei és erdményei a www.kisleptek.hu oldalon olvashatók