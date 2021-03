Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki magának venne Pfizer vakcinát

Közel 30 ezer forintot kell majd annak kifizetnie, aki magának akarj megvenni a gyártó oltóanyagát.

Várhatóan 28 ezer forint lesz és még két hónapot kell várni rá - erről tájékoztatta a pácienseit a Nemzetközi Oltóközpont, amely pénzért soron kívül kínál koronavírus elleni vakcinát - írja hvg.hu.

Újabb vizsgálatot indított a Nemzetközi Oltóközponttal szemben a kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya.

Ők azok, akik 5000 forintos regisztrációs díj ellenében magán alapon ígérnek oltást. A levél szerint legjobb esetben is két hónap múlva kezdhetik a vakcinázást: "Még ha ennél hamarabb el is indulnak a szállítások, akkor is elfogadhatatlan lenne etikai szempontból rizikócsoportba nem tartozó fiatalokat és középkorúakat oltani mindaddig, míg magasabb kockázati csoportba tartozók vakcinára várnak." - írják.

Hozzátéve, hogy az "általunk megcélzott vakcina engedélyeztetése késésben van", ezért csak végleges engedéllyel rendelkező vakcinával olthatnak.

Az Index szerint úgy jön ki az oltás ára, hogy az tartalmazza a 2X10 000 forint a vakcina árát, 2X1450 a beadás költséget, 5000 forint pedig az előre befizetett regisztrációs díj.