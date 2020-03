Rendkívüli jogrendet hirdettek Magyarország teljes területére

A kormány kihirdeti a veszélyhelyzetet 15 órától, mert ez a leghatékonyabb módja annak, hogy országos szintén felléphessenek a hatóságok a járvány ellen - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdai sajtótájékoztatóján.

Beutazási tilalmat rendelnek az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Iránból érkezők számára szerda éjféltől. A magyar állampolgárokon kívül senki sem léphet be az országba, de a hazai embereknek hatósági karanténba kell vonulniuk, a saját otthonukból nem távozhatnak. Visszavezetik a schengeni határokon az ellenőrzést, hogy a lépéseket be tudják tartani - jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az áruforgalmat egyelőre nem érintik a korlátozások.

Szankcionálják, ha valaki valótlant állít a határátlépéskor. Később egy kérdésre, azt mondta, hogy bíznak abban, hogy ilyen vészterhes időkben nem hazudnak az emberek, de vannak módszerek ennek felderítésére. A határőrség visszaállítását ettől még nem tervezik, szerintük a rendőrség eddig is kiválóan ellátta a feladatot.

Az Olaszország és Magyarország között lévő két országgal - Szlovéniával és Ausztriával - is egyeztetnek az összehangolt intézkedésekről. Legkésőbb ma éjfélig bevezetik ezeket.

Bezárnak az egyetemek

Intézmény látogatási tilalmakat rendelnek el a magyar egyetemeken. "Sok a külföldi hallgató, az eddigi fertőzötteknél is azt látjuk, hogy többségükben külföldiek" - magyarázta a lépést a miniszter, aki szerint távoktatásra van lehetőség. A közoktatásban viszont egyelőre nem vezetnek be hasonló intézkedést.

Arra hogy az érintett 1 millió magyar gyermek egyik se járjon iskolába nem fog sor kerülni

- jelentette ki a miniszter.

Az iskolásokat érintő intézkedésekkel kapcsolatban Gulyás bejelentette:

a Határtalanul programot felfüggesztjük, a külföldi osztálykirándulásokat megtiltjuk, a diákok nyári kéthetes nyelvtanulásának bevezetését egy évvel elhalasztjuk.

Megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri, és az 500 embert megmozgató kültéri rendezvények megtartását is, az olyan eseményeket is tiltják, ahol ennyi ember összegyűlhet. Ez az éttermekre, vendéglátóhelyekre nem vonatkozik, de már a szórakozóhelyekre, mozikra, színházakra igen. A miniszter azt mondta, hogy a létszámhatárokat azért így húzták meg, mert ezt látták a nemzetközi gyakorlatban. Az országgyűlésre nem vonatkozik a 100 fős korlátozás.

Ez egy alkotmányos feladat, az Országgyűlésnek háborúban is üléseznie kell

- mondta a miniszter.

A munkahelyekre egyelőre ugyanez a korlátozás nem vonatkozik. Később a miniszter annyival egészítette ezt ki, hogy a munkáltatókat támogatják abban, hogy az óvintézkedéseket kiterjesszék, akár home office-t rendeljenek el, de nem köteleznek erre senkit.

A veszélyhelyzet alatt nem kell megújítani a lejáró személyigazolványokat, jogosítványokat, egyéb iratokal. Egyelőre ezt a kötelességet felfüggesztik.

A döntések visszavonásig érvényesek.

Most nem napokról, hanem hetekről és hónapokról beszélünk

- tette hozzá a miniszter, aki szerint ugyan lesznek gazdasági károk, a kormány ezek kapcsán intézkedik, de most egyelőre az egészségügyi intézkedésekkel foglalkoznak.

A legfontosabb a magyar emberek biztonsága - magyarázta Gulyás Gergely, aki arra kérte az ellenzéket, hogy most ne folyjanak bele "kisstílű politikai vitákba".

A miniszter szerint szerda folyamán folyamatosan jelennek majd a szükséges intézkedésekről szóló kormányrendeletek. Éjféltől lesz hatályos a legtöbb intézkedés.

Az alaptörvény szerint a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. Arra is sor kerülhet, hogy az állam gazdasági magán társaságok felett veszi át az irányítást.



A veszélyhelyzetben a kabinet rendeletet alkothat, amellyel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.



Ez a rendelet tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a kormány - az Országgyűlés felhatalmazása alapján - a rendelet hatályát meghosszabbítja.



A kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.

Később egy kérdésre azt mondta, hogy az egészségügyben kellő mennyiségű védőfelszereléssel rendelkeznek, Gulyás azt állította, hogy 60 ezer "félálarc" (az arcot rendesen takaró, a fertőzéstől védő) típusú maszk van raktáron az országban. Hamburgban pedig a német intézkedések miatt elakadt 120 ezer maszk leszállítása.

Szavai szerint álhír, hogy a kormány vizsgálná egyes területek, így például Budapest lezárását.

A Napi.hu kérdésére azt mondta: továbbra is csak állami laborokban lehet majd a Covid-19 fertőzésre teszteket végrehajtani, így a magánellátó helyeken vagy az egyetemeken erre nem kerülhet sor. A miniszter szerint egyelőre elegendő az állami laborok kapacitása.

"A WHO protokollja alapján végeztetjük el a vizsgálatokat. Az ehhez való megfelelésre egyelőre elegendő ez a 37 labor" - magyarázta Gulyás.

A kórházak adósságának kapcsán azt mondta, hogy egyelőre tárgyal a Pénzügyminisztérium a beszállítókkal. A veszélyhelyzet ezt a menetet nem befolyásolja.

A bolti áremelésekre figyelni fognak a hatóságok. Ha tisztességtelen ársávok meghatározását látják, akkor az ellen fel fognak lépni a tárcavezető szerint.

Magyarországon a koronavírus miatt eddig összesen 13 fertőzöttet tartanak nyilván, összesen 69 embert tartanak karanténban megfigyelés alatt. Itthon eddig összesen 609 tesztet végeztek el. A világban már közel 120 ezer embert fertőzött meg a Covid-19 nevű betegség, már 65 900 ember meggyógyult, de közel 4300-an belehaltak a kórba és annak szövődményeibe.