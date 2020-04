Segélykiáltás érkezett a nyugdíjas szervezetektől

Humán katasztrófa fenyegeti a nyugdíjasokat, ezért az őket képviselők száját nem lehet befogni egy távoli egyheti plusznyugdíj ígéretével. A kevés nyugdíjból nyomorgók most éhesek, most kell a pénz - hívja fel a figyelmet az egyre súlyosabb krízishelyzetre a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET), amely továbbra is kéri a kisnyugdíjasok számára a már korábban is követelt egyszeri legalább 50 ezer forintos gyorssegélyt és számos egyéb támogatást.

Bár a magyar kormány többször hangoztatta, hogy "Senkit nem hagyunk az út szélén", úgy tűnik a nyugdíjasokat a hatalom máris otthagyta, s egészen jövő februárig nem is akar lehajolni értük - írja a hét nagy nyugdíjas érdekvédelmi szervezetet tömörítő NYUSZET közleményében. Elmaradhat az idei nyugdíjprémium Orbán Viktor miniszterelnök ígérete, miszerint 2021. februárban érkezik egyheti plusz, de nagyon úgy tűnik, hogy most nem segít a kisnyugdíjból tengődő tízezreken. Pedig az árak most szöknek az egekbe, most kellene a segítség - érvel Juhász László, a NYUSZET soros elnöke, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője. A 13. havi nyugdíj első hetének a folyósítása februárban arra sem elég jó ígéret, hogy ideig, óráig elhallgattassa a korosztály képviselőit sőt még hangosabban fogják kérni újra meg újra a segítséget - tette hozzá az elnök. A szervezet legutóbb március elején hívta fel az illetékesek figyelmét a nyugdíjrendszer anomáliáira, különös tekintettel az alultervezett infláció miatti januári 2,8 százalékos éves nyugdíjemelés tarthatatlanságára. A jelzést a döntéshozók máig nem vették figyelembe. A koronavírus-járvány előrehaladtával viszont világossá vált, hogy az alacsony nyugdíjból élők, különösen a 70 év felettiek számára a pandémia nem csupán bezártságot, magas egészségügyi kockázatot, hanem - elsősorban az élelmiszerárak elszabadulása miatt - súlyos anyagi ellehetetlenülést is jelent. Emiatt a NYUSZET március 30-án nyílt levélben kérte a miniszterelnököt, hogy egyszeri 50 ezer forintos juttatással segítse a havi 150 ezer forint alatti nyugdíjból élőket, s kiemelt összeggel támogassa az ennél is alacsonyabb havi nyugdíjból tengődő idős embereket. Ez megakadályozta volna a drasztikus áremelkedések miatti további elszegényedést. A kormány nem teljesítette a kérést, a miniszterelnök viszont jelezte, hogy majd februárban érkezik egyheti plusz nyugdíj. Ebből most nem lehet kenyeret venni - fogalmazott keserűen Juhász A NYUSZET a humán katasztrófa elkerülése érdekében javasolja (1) a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára: egyszeri, 50 ezer forintos juttatás kifizetését a 150 ezer forint alatti ellátásban részesülőknek. Támogatják, ha ezen belül a havi 100 ezer forintot meg nem haladó összegű nyugdíjban részesülők kiemelt összeget kapnának (létszámuk mintegy 1,5 millió fő),

a 2020-as várható infláció költségvetésben történő 2,8 százalékról 4 százalékra emelését, a különbözet azonnali és visszamenőleges kifizetését,

a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésében a segélyezésre fordítható méltányossági keret érzékelhető emelését, a jogosultsági feltételek helyzethez igazított módosításával, az eljárási ügymenet gyorsításával.

(2) a társadalmi szolidaritás jegyében a nyugdíjasok is javasolják a szociális szféra emberfeletti munkát végző dolgozói számára az egészségügyi dolgozókéhoz hasonlóan 500 ezer forint egyszeri juttatás kifizetését,

az álláskeresési támogatás 6 hónapra történő folyósítását, a járvány kezdetétől számítva, és összegének módosítását úgy, hogy mértéke ne maximum, hanem legalább a minimális bér legyen."

A szervezet meggyőződése, hogy a kormány számára - a felhatalmazási törvényből fakadó lehetőségek ellenére - jobb és olcsóbb megoldást jelenthet a javasolt "tűzoltás", mint az utolsó pillanatban elhárítani egy súlyos humán katasztrófát - olvasható a közleményben.