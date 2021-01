Sok pénz gyorsan és sokáig: ilyen a mérnökszakma

A műegyetemi tanulmányok gyorsan megtérülő befektetések, mivel pályakezdőként igen magas átlagjövedelmet és nagyon gyors elhelyezkedést garantál. A BME-n szerzett diploma és tudás hosszú távon is hasznot hoz, mivel folyamatosan emelkedő jövedelmet biztosít - derült ki a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) legfrissebb Diplomán Túl című kutatásából, amelyben a 2011/12. és a 2017/18. tanévek között abszolutóriumot szerzettek munkaerőpiaci helyzetét vizsgálták a szakemberek. A kutatás adatai szerint a BME életpályát kínál a hallgatóknak, akik karrierjük elején akár havi egymillió forintos jövedelmet is elérhetnek.

Az adatok szerint a BME-n frissen végzettek minden területen gyorsan el tudnak helyezkedni és az átlagosnál magasabb jövedelemmel kezdik pályájukat. A BME műszaki területen alapképzésben 1-2 éve végzettek havi bruttó jövedelme majdnem félmillió forint. Az alapképzés után több mint 70 százalékuk tovább képezi magát és több mint 50 százalékuk már a tanulmányaik utolsó hónapjaiban is dolgozott. Az oklevélszerzés utáni első munkavégzésig eltelt idő a legtöbb esetben alig egy hónap, tehát nagyon keresettek a műegyetemi diplomások.

A BME fő profilját adó műszaki képzési területen a mesterképzésben végzettek az országos átlagot meghaladó jövedelmet érnek el. Ez a havi átlagos jövedelem a végzés után 1-2 évvel, azaz pályakezdőként sem kevés, 522 600 forint, míg 8-9 évvel a végzés után már 792 000 forint.

A BME-n végzett bölcsészek és közgazdászok is jól keresnek

A Műegyetem a gazdaságtudományi képzés terén is büszkélkedhet. Az alapképzési diploma kézhezvétele után átlagosan nagyjából 1 hónappal sikerült munkát találnia a végzett hallgatóknak. A havi bruttó 405 ezres jövedelem így is több mint az országos átlag ezen a szakmaterületen. A BME a bölcsészettudományi mesterképzésben is vezető pozícióban van és a többi felsőoktatási intézményhez képest a Műegyetemen végzett mesterszakos hallgatók a tanulmányaik utolsó hónapjában nagyobb százalékban dolgoztak, illetve valamennyivel hamarabb is el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon.