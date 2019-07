Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szabadságra ment az orvos, bezárt a kórházi osztály

Bezárt a Békés Megyei Központi Kórház gyulai rendelőintézetének bőrgyógyászati osztálya, mert mindenki szabadságra ment - írja a Népszava.

A lap idéz egy esetet is: valaki nemrég idős édesanyját vitte volna a bőrgyógyászatra, de ott közölték vele, hogy menjen egyből a sürgősségire, mert a bőrgyógyászaton minden orvos szabadságon van.

A sürgősségi osztályról a kórházi bőrgyógyászatra küldték tovább. Először ott is azt mondták, hogy az egyetlen orvos az osztályon szabadságon van, rajta kívül két rezidens dolgozik még, de ők nem tudnak túl sok mindent kezdeni az idős asszony panaszaival. Szabadsága ellenére viszont a főorvos minden nap bejár az intézetbe, mert egy beteget meg kell vizsgálnia, így azt is közölték az asszonnyal, hogy ha "szerencséje lesz", esetleg összefuthat a doktorral. Szerencséje volt, az orvos meg is vizsgálta, majd egyből befektette a kórházba.

László édesanyja ezután két hétig volt az osztályon, kezelést kapott, állapota javult is, de még korántsem volt egészséges, amikor az egyik nap közölték vele: gyógyultnak nyilvánítják és másnap hazaküldik, mert a főorvos ismét szabadságra megy, de ezúttal el is utazik, két rezidenssel pedig nem működhet az osztály.

A lapnak a kórház nem tagadta, hogy az orvos szabadsága miatt ideiglenesen bezárt az osztály, annyit írtak: "a Békés Megyei Központi Kórház mindkét telephelyén a bőrgyógyászati járóbeteg-ellátás és az ügyelet is fenntartott, a társosztályok (például belgyógyászat) besegítenek, ha szükség lenne fekvőbeteg-ellátásra. A betegellátás a nyári szabadságolások ideje alatt sem szünetel."