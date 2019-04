Sziget: állami támogatás nélkül is jól boldogulnak

A kormány mindenféle sportrendezvényt milliárdokkal támogat, a nemzetközileg is sikeres Sziget fesztivált viszont csak egészen minimálisan. Így is a legnagyobb neveket tudják Budapestre csábítani a szervezők.

Bár azt a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia is elismeri, hogy a könnyűzenei fesztiválok - elsősorban a Sziget, a VOLT és a Balaton Sound - nemzetközi szinten Magyarország legsikeresebb turisztikai termékei közé tartoznak, ennek ellenére az idei Sziget fesztivált az állam a Magyar Turisztikai Ügynökség révén mindössze 50 millió forinttal támogatja - tudta meg a Napi.hu Kádár Tamástól, a fesztivál főszervezőjétől. Csak viszonyításképp: 7,7 milliárd forintba kerül az országnak a Budapestről rajtoló Giro d'Italia kerékpáros verseny első szakaszainak megrendezése.

Tavaly minden eddiginél többen, 565 ezren látogattak ki a Sziget fesztiválra, ami hétből három napon is teltházas volt. Kádár Tamás szerint ezeket a számokat idén is elérhetik, a bérletek felét-kétharmadát már eladták, a napijegyek pedig jobban fogynak, mint tavaly. A nyitónapi Ed Sheeran koncertre például már jegyet sem lehet kapni, pedig közel 29 ezer forintba került rá a jegy.

Korábban sem támogatta sokkal bőkezűbben a legnagyobb magyar turisztikai eseményt a kormány: 2014-ben 415 millió forint állami támogatást kaptak a legnagyobb magyar fesztiválok, 2015-ben 487 millióra emelkedett az összeg. Összesen 150 millió forintot kapott a Sziget, a Volt és a Balaton Sound, a Nagyon Balatonra pedig 337 millió állami támogatást költött az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tavaly is 50 millió forintot kapott a Sziget az államtól.

Persze így sem kell félteni a Sziget-birodalmat. "2018-ban 10 milliárd forintot is meghaladta a Sziget fesztivál költségvetése, a cég pedig - az összes többi fesztivállal együtt - sikeres évet zárt, közel 1,5 milliárd forintos adózott eredménnyel. Idén ismét jelentősen növeltük a fesztivál költségvetését, elsősorban a fellépők terén" - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Kádár Tamás. A fesztivál főszervezője elárulta a korábban elindított növekedési stratégiát követve a tavalyihoz képest fél milliárd forinttal megnövelték a fő fellépőkre szánt összeget, ennek köszönhetően a hét fesztiválnapra kilenc "headliner" kategóriás előadót/zenekart sikerült elhozniuk, akik közül három fellépő díja is meghaladta az eddigi csúcstartóét.

Sok megy el a gázsira

A 10 milliárd forintos költségvetésnek a fele megy el a fellépti díjakra. Ennek az 5 milliárd forintos keretnek pedig a 80 százalékát a Sziget nagyszínpadain fellépő sztárok viszik haza. A bevételeknek legalább a 80-85 százaléka a jegyeladásból származik, a szponzorok is összedobják a büdzsé 10 százalékát, Kádár szerint a maradék minimális hányad pedig a helyszíni árusítóktól, illetve az államtól jön be. Még 2016-ban Gerendai Károly, a Sziget főszervezője arról beszélt, hogy az állam szerepe mindig nehéz kérdés egy vállalkozás esetében. "Egyik oldalról a piac működésének kell meghatározónak lenni, másrészt, főleg egy közepes méretű ország esetében nagyon meghatározó lehet, miként segíti az állam a rendezvények létét" - fogalmazott a fesztivál alapítója.

A Szigetre bérletet vásárolók között évről évre 90 százalék körüli a külföldiek aránya, a fesztivál állami támogatása 2015-ben csak az 5 milliárd forintos összköltségvetés 1,3 százaléka volt (65 millió forint). "Mi a gázsik tekintetében nem igazán tudunk versenyezni a többi fesztivállal" - mondta 2016-ban Gerendai, aki szerint az említett 1,3 százalékos arány esetleges 5 százalékra emelése komoly tervezési biztonságot jelentene. Azóta persze sok minden változott, 2017. januárban jelentették be: megállapodás született arról, hogy az amerikai Providence Equity Partners globális tőkealap vásárolja meg a Sziget Kft.-t.

A valódi tulajdonosi háttér azért ennél lényegesen bonyolultabb. A cégbejegyzésben a bejelentéstől eltérően az LMF Luxco Sárl nevű luxemburgi cég jelent meg és most is ez a cég a tulajdonos. A csütörtöki sajtótájékoztatón pedig a 2017-es adásvétel kapcsán a brit Superstruct Entertainment pénzügyi befektető neve hangzott el. A társaságot a Szigethez hasonlóan az LMF Luxco birtokolja. Kádár Tamás főszervező szerint a Superstruct-nak köszönhető, hogy minden műfajban a legjobb fellépőket tudják Budapestre csábítani, pedig a fellépési díjak évről évre akár 20-30 százalékkal is emelkednek. A segítség lényege abba rejlik, hogy a Superstruct portfóliójába finn, norvég és spanyol fesztiválok is szerepelnek, így olyan ajánlatot tudnak adni a sztároknak, amiért "már érdemes megmozdulni".