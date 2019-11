Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szja-csökkentés: átlagosan 22 ezer forinttal keresne mindenki többet

A hétvégén már nyíltan a személyi jövedelemadó csökkentéséről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter. Szakértők szerint ezermilliárdos lépést jelentene, ha valóra váltanák, a miniszterelnök korábbi ígéretét az egyszámjegyű szja-ról.

Miután 2020-ban az ideinél kevésbé nő a magyar gazdaság, a személyi jövedelemadó csökkentésének 2020 után lehet realitása - egy vasárnapi interjújában Varga Mihály ezzel a mondattal jelezte, hogy hamarosan napirendre kerülhet a fizetésekre rótt teher visszavágásának kérdése. A terv nem új, Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt öt évben többször is arról beszélt, hogy egyszámjegyűre csökkentenék az szja-t, amint arra lehetőség van.

A személyi jövedelemadó jelenleg 15 százalékos kulcsának csökkentése különösen akkor hajtana számottevő gazdasági hasznot, ha a kulcs egyetlen lépésben csökkenne tíz százalék alá - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke ennek kapcsán.

"A változtatás egyszerre segítené a munkahelyteremtést, a befektetők Magyarországra csábítását és a feketefoglalkoztatás letörését" - magyarázta a lépés várható hatásait. Manapság nagyjából negyedmillióra tehető azoknak a száma, akik minimálbér környéki összeget keresnek legálisan, ezenfelül azonban bizonyos summát zsebbe is kapnak.

"A jelentős szja-csökkentés - kiegészülve célzott adóhivatali fellépéssel - érdemben tisztítaná a szürkezónát, ami azonnali adóbevételt is jelentene" - tette hozzá az MTI szerint.

Szerinte az szja 15 százalékos kulcsát még ebben a kormányzati ciklusban tíz százalék alá nyomhatnák a döntéshozók, és a feketegazdaság elleni hatékony hatósági fellépés ezután is elemi érdeke kell legyen a pénzügyi kormányzatnak.

Honyek Péter, a PwC Magyarország szja-tanácsadási csoportjának vezetője úgy véli, ha a személyi jövedelemadó kulcsát kilenc százalékra módosítaná a kormány, úgy az átlagos fizetést keresők havi juttatása 22 ezer forinttal nőne. Jelezte azt is, hogy az alacsony jövedelmű munkavállalókat Magyarországon magasabb közterhek sújtják, mint a többi visegrádi országban vagy akár egyes nyugat-európai államokban, így a lépés könnyen indokolható is volna. Hozzátette: az idei számok alapján akár 175 milliárd forintba is kerülhetne egy százalékpontnyi szja-mérséklés, vagyis körülbelül ezermilliárd forint kiesést jelentene, ha a mostani 15 százalékos kulcs egy csapásra kilencszázalékosra változna.

"Ehhez vagy az állami kiadások érdemi csökkentésére volna szükség, vagy más közterhek egyidejű megemelésére" - vélekedett az adótanácsadó.

Fischer Ádám, a Niveus Consulting Group együttműködő jogi partnere úgy véli, hogy az alacsony szja-nak rendkívül vonzó üzenete lenne a külföld felé. Elmondta, a külföldi befektetők - sok más szempont mellett - a munkabérre rakódó teljes közteher mértékét is vizsgálják, vagyis arra kíváncsiak, hogy az adókat, a járulékokat is beleszámítva száz forint nettó bér kifizetésének mennyi a teljes költsége. Ebből a szempontból mindegy, hogy a vállalkozások által fizetendő úgynevezett szociális hozzájárulási adót vagy a személyi jövedelemadót mérsékli a kormány.

A szakértő hozzátette, hogy a munkabér terhei jelentősen csökkentek az elmúlt néhány évben, az szja mérséklése pedig még tovább javítana a helyzeten, újabb munkahelyek létesítésére motiválva a befektetőket. A személyi jövedelemadó csökkentése tehát javítaná az ország adóversenybeli helyzetét. Az adóversenyben leginkább Szlovákia és Románia tekinthető konkurenciának, ahol - Magyarországhoz hasonlóan - szintén egykulcsos az adórendszer.

