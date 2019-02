Tarlós elárulta, min múlik a BKK sorsa

A Magyar Nemzetnek adott interjút Tarlós István főpolgármester, aki többek között beszélt a BKK-ról, a Rd Bull Air Raceről, a választásról és más fejlesztésekről.

Szász Péter , 2019. február 8. péntek, 11:36 Fotó: MTI Fotó / Mohai Balázs

Amennyiben a választások ősszel úgy alakulnak, akkor a BKK új vezérigazgatója, Nemesdy Ervin személye kapcsán komolyabb elképzelések is vannak. Ami a közlekedési központ sorsát illeti, az az elektronikus jegyrendszer finanszírozásának sikerétől is függ. Amennyiben nem fog szerződéssel a BKK-hoz kötődni az új jegyrendszer, akkor nagyon nagy eséllyel megszüntetjük a közlekedési központot. A közeljövőben mindenképpen eldől a BKK sorsa - mondta Tarlós István a lapnak.

Az elektronikus jegyrendszerrel kapcsolatban két különböző szerződés van. A főváros egy támogatási keretszerződést kötött az EBRD-vel, ez most is él, pénzügyi konzekvenciái nincsenek. A másik megállapodást - amit többször is módosítottak - a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK kötötte önállóan, kétoldalúan a kivitelezővel. Ezt a szerződést a városvezetés, a közgyűlés nem is látta. Ez az, amit a BKK felmondott. A BKK a felmondott szerződés miatt valószínűleg évekig polgári perben fog vitázni a kivitelezővel. A fővárosnak azonban az a legfontosabb, hogy most már biztos, rá tudunk kapcsolódni az integrált állami elektronikus jegyrendszerre. A MÁV-val, a Volánnal közös, időalapú korszerű elektronikus jegyrendszert alakítanak ki 2020 végig, ami mind a budapestieknek, mind a vidékieknek előnyös.

A Red Bull Air Race betiltásával kapcsolatban azt mondta, hogy a zajszennyezés és a forgalomkorlátozás hatásai egy hónapon át okoznak kellemetlenségeket. Az sem mellékes, hogy a repülőgépes verseny esetében a nullánál nagyobb a baleset esélye, ami ne adj isten, több tucat embert érinthetne súlyosan. Hallok arról, hogy a szervező harmadik jogi személlyel kötött valami garanciamegállapodást, a tulajdonos és hatósági jogkört gyakorló főváros megkerülésével. Ennek azonban semmi jogi kötőereje, így relevanciája sincs.

A szmogriadóról szóló rendelettervezettel kapcsolatban azt mondta, hogy az gyenge, a jelenleg hatályos törvényekkel nem harmonizál. Arra várunk, hogy ezeket a jogszabályokat az Országgyűlés megváltoztassa.

A főpolgármester több fejlesztésről is tárgyalt a kormánnyal: hamarosan beszámolnak a Bálna jövőjéről. Emellett a kőbányai vásárvárosban 11 elemből álló, csaknem ötvenmilliárd forintos beruházás valósul meg. A Hungexpo is fontos szerepet kap: 2020-ban lesz az Eucharisztikus Világkongresszus, 2021-ben pedig a Vadászati Világkiállítás.

A választással kapcsolatban úgy fogalmazott:

Úgy vagyok vele, ha már elvállaltam az újabb indulást, akkor persze nyerni szeretnék.

Egyetlen kihívómat sem szabad lebecsülni, a végeredményt megtippelni pedig egyáltalán nem szerencsés, de ilyen nyugodtan még egyetlen választásra nem készültem - tette hozzá.