Török Gábor: ami itt van, az még nem is hűbéri rendszer - az ennél fejlettebb volt

Magyarországon olyan politikai rezsim alakult ki, amely jobban megfelel az itt élők gondolkodásának, mint a liberális demokrácia - véli Török Gábor politológus.

Naivitás volt azt hinni, a rendszerváltáskor, hogy Magyarországon gyökeret verhet a piacgazdaság és liberális demokrácia, mert a politikai keretek, legyen szó demokráciáról vagy más politikai rendszerről, akkor tudnak működni, ha a politikai közösség igényeihez igazodnak - mondta Török Gábor politológus a Portfóliónak adott interjújában.

- Ha a magyar politikatörténetre tekintünk, és arra gondolunk, hogy mi történt a 2010-es években, sokkal inkább egy természetes állapothoz való visszatérést látunk. Az emberek szükségleteinek, gondolkodásának jobban megfelel az, ahogy ma berendezkedünk - fejtegette.

- Ami most van, azt valamiféle új feudalizmusnak gondolom - folytatta. Még nem is egy hűbéri rendszer: az minőségében egy ennél fejlettebb szisztéma volt, mert az magánjogilag adott lehetőséget nemcsak a hűbérúrnak, hanem a hűbéresnek is. A mai magyar rendszer nem ilyen, mert itt a hűbéresnek nincsenek meg a jogilag, szokásjogilag körülbástyázott védelmi eszközei, sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben van - mondta a politológus, aki azt is hozzátette:

ha valaki meg akarja érteni, hogy mi történik ma Magyarországon, akkor a királyi udvart, az úr-szolga viszonyt kell figyelnie.

Török Gábor úgy véli, elképzelhető, hogy ezen továbbhaladva létre lehet hozni egy olyan politikai rendszert, amely a szabadságot nem durván, az emberek számára érezhetően nyomja el. Ez itt Kelet-Európában szerinte a társadalom nagy részének komfortos lehetne.

Török el tud képzelni egy olyan politikai rendszert, amelyben nem veszik észre az emberek, hogy hiányzik az életükből a politikai szabadság. Lehet, hogy néhány évtized múlva működőképes lesz egy, a mai orosz rendszerhez hasonló szisztéma, amelyben egy konstruált valóságban élnek az emberek - ezen belül látnak politikai ellenfeleket, amelyek közül választhatnak, és azt hiszik, hogy a hatalmon lévő párt egyszerűen csak sikeresebb, mint a többi.