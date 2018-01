Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tovább tart a fura időjárás - itt a friss előrejelzés

Hétfő estig észak felől átmenetileg növekvő, majd nyugat felszakadó felhőzet, északkeleten néhol kisebb eső várható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.

Hétfőn a ködfoltok feloszlása után általában napos idő valószínű, csak északkeleten lesz eleinte még több a felhő, és ott reggel, délelőtt kisebb eső még előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. Megélénkül, az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön időnként meg is erősödik a nyugati, délnyugati szél - idézi az előrejelzést az MTI.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +4 fok között alakul, de a szelesebb helyeken 5 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 9 és 14 fok között valószínű.

Milyen lesz az idő Európában?

Észak-Európa fölött ciklonok és frontjaik vonulnak nyugatról kelet felé, emiatt arrafelé többnyire erősen felhős vagy borult az ég, és több helyen fordul elő csapadék; északabbra és keleten havazik, északnyugaton az eső esik.

Ugyanakkor szárazföldünk középső és déli vidékeinek nagy része fölött anticiklon helyezkedik el. Területén a hajnali párásság, köd feloszlása után hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de néhol tartósabban megmarad a köd, illetve az alacsonyszintű rétegfelhőzet. Számottevő csapadékról nem érkezik jelentés.

A Pireneusi-félszigettől délkeletre azonban sekély ciklon okoz több felhőt, helyenként kisebb esőt. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk nyugati és déli tájain 10, 16, a középső vidékeken 1, 9 fok között változik. A leghidegebb továbbra is északon és keleten van, ahol napközben is fagy, sőt többfelé a legmelegebb kora délutáni órákban is mindössze -10, -15 fokot mérnek. Hétfő estig a Kárpát-medence fölé egyre enyhébb, eleinte nedvesebb, majd szárazabb léghullámok érkeznek. Tovább erősödik a nappali felmelegedés.

Képünk forrása: Pixabay