Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb áfacsökkentés közeleg - Egymillió embert érint

Már látszik az esély arra, hogy a gyógyászati segédeszközök áfája is 5 százalékra csökkenjen, miután több kormányzati szereplő is részt vett azon a tegnapi egyeztetésen, amelyet a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és partnerszervezetei kezdeményeztek - számolt be a Magyar Idők.

Több mint egymillió ember használ idehaza valamilyen gyógyászati segédeszközt, például kerekesszéket, hallókészüléket, gyógycipőt. Az érintettek többsége alacsony jövedelmű nyugdíjas vagy fogyatékossággal élő ember.

Az Orvostechnikai Szövetség számításai szerint az áfacsökkentés mindössze 2 milliárd forintos bevételkieséssel járna, ami elhanyagolható a pozitív hatásokhoz képest - írta a napilap.

A kezdeményezést Kósa Ádám, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége elnöke is támogatja.

A tegnapi egyeztetésen megállapodtak abban, hogy a segédeszközgyártók és -forgalmazók, valamint a fogyatékosok és betegek szervezetei elkészítik azt a munkaanyagot, amely egy szakmai egyeztetési folyamat alapjául szolgálhat. Ahhoz, hogy az érintettek kérésének megfelelően 2019-től mérsékeljék az áfát, már a jövő évi költségvetési tervezés előtt, vagyis néhány hónapon belül meg kell születnie a megegyezésnek - mondta Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK