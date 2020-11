Újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentettek be: minden bankszámlás érintett

Számos ügyet lehet majd elektronikusan intézni, és mindenhol lehet majd készpénz nélkül fizetni, ahol van online pénztárgép, a banki és földhivatali ügyintézés egyszerűsödik, az értékbecslés és a közjegyző olcsóbb lesz - ígérte Varga Mihály pénzügyminiszter.

Hat pontot fogadott el a gazdaságvédelmi operatív törzs - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Az intézkedéseket a Magyar Bankszövetséggel együttműködve hozták meg.

Elfogadták, hogy ott, ahol elektronikus pénztárgép működik, lehetőség nyílik az elektronikus fizetésre is. Ez mintegy 50-60 ezer elfogadóhelyet jelent, és jelentősen, több tízmilliárd forinttal csökkenti éves szinten a készpénzhasználatot. Ez az intézkedés teljesen szembemegy azzal, amit a Magyar Nemzet írt ma, hogy a kiskereskedők az elektronikus fizetés kötelezővé tételének január 1-től történő elhalasztását kérnék a járványra hivatkozva.

Az elektronikus banki ügyintézést kiterjesztik, egyszerűbb lesz a pénzügyek intézése, akár évente 2 millióval is csökkenhet a személyes banki ügyintézések száma. A földhivatalokba is be lehet majd nyújtani elektronikusan iratokat, ezzel évente 130 ezer ügyben egyszerűsödhet az eljárás. Ide tartoznak majd az ingatlanszerzéssel és a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyek. Széles körben válik majd elérhetővé az ingyenes értékbecslés az ingatlanoknál, az ügyek egyharmadában egy adatbázis alapján is el tudnák ezt végezni a bankok, ami az ügyfeleknek 30-50 ezer forint megtakarítást jelenthetne.

A közjegyzői munka is felgyorsul és egyszerűsödik ingatlanügyekben, ez évente 60 ezer ügyfélnek jelent több tízezer forintos megtakarítást. A digitális dokumentumkezelés bevezetésére a 6,5 millió bankszámlával rendelkező ügyfél miatt van szükség - mondta Varga.