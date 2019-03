Válságban van a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés

Már egy tucatnyi magyar termény exportja szűnt meg, de akkora a visszaesés, hogy olyan híres hazai termesztésű zöldségek és gyümölcsök kivitele is visszaesik, mint a dinnye vagy a paprika. Nem alkalmazkodik az ország a megváltozott piaci igényekhez, de egyre nagyobb gondot okoz a klímaváltozás és a munkaerőhiány is.

Az utóbbi 20 évben jó néhány zöldségféle kiszállítása szűnt meg, és továbbiak exportja "haldoklik". Ezt akár a piaci igények, a klíma változásával, gazdasági okokkal is magyarázhatjuk, a legnagyobb gond azonban az, hogy ezeket a termékeket nem tudtuk másokkal helyettesíteni, mutatott rá Majtényi Bernát, a Garten Kft. ügyvezető igazgatója az V. Zsendülés kertészeti konferencián - írja a Magyar Mezőgazdaság a tudósításában.

A portál felsorolja, hogy milyen termények exportja szűnt meg: a vörös-, fokhagyma, negyedelt pritaminpaprika, málna, egres, fekete-, piros- és fehér ribiszke, szamóca van egyelőre a veszteséglistán, de hamarosan újabbak kerülhetnek fel rá. Veszélyeztetett a magyar paprika és a görögdinnye is.

Előbbinél a problémát az okozza, hogy az utóbbi 2 évtizedben évről évre csökken a szabadföldi paprikatermesztés itthon. Ennek csak egy-egy melléktényezője a klímaváltozás és a munkaerőhiány, sokkal nagyobb baj, hogy a fehér paprika kárára emelkedett a kápia típus részesedése. Viszont megváltoztak a fogyasztói igények és a boltokban már három-négyszer annyiféle kapható a zöldségből, csak a magyar gazdák nem tudtak, nem alkalmazkodtak ehhez és hiány van az egyéb fajtákból, így nem elégítik ki a keresletet.

A görögdinnye esetében ennél is rosszabb a helyzet: a 2000-es évek elején a világ öt legtöbb dinnyét exportáló országa közt volt Magyarország, azóta viszont folyamatos a visszaesés, csakhogy a spanyol és az olasz termelés robbanásszerűen tudott nőni. A gondot a szakértők szerint az okozza, hogy nem újítottak a gazdák a termelésben. A riválisok növekedéséhez az is kellett, hogy a piaci igényeket felmérjék és kiszolgálják, annak megfelelő fajták, típusok termesztésével, valamint márkaépítéssel.

Az olaszok vagy a spanyolok versenyelőnye csak részben adódik az éghajlatból, termésmennyiségből, ezekben az országokban jóval nagyobb a termelők kereskedőkkel, termelői szervezetekkel szembeni bizalma - erősítette meg Kálmán András, a DélKerTÉSZ külkereskedelmi vezetője a portál szerint.

Itthon emellett gond az is, hogy a kisebb gazdaságok nehezebben alkalmazkodnak a piaci igényekhez. Valamint hiányoznak a termesztőket összefogó, technológiában is segítő, piaci információkkal ellátó nagykereskedők. Valamint Majtényi Bernát szerint olyan támogatási formák bevezetésére is szükség lenne, amelyek a kötelező szabványokhoz kapcsolódó szolgáltatások (vízvizsgálata, növényvédőszer-maradék ellenőrzése, tanúsítások) elvégeztetését könnyítenék. Miközben az exportszűkülést azzal is magyarázta Racskó Anna, az Apimex Budapest Kft. ügyvezetője, hogy a külföldi szállításnál a mennyiségnél és a minőségnél ma már fontosabba a szigorú szermaradék-köveletmények. Hovatovább: a szomszédos országok önellátásra rendelkeztek be, vagyis sorra szűnnek meg a magyar termények piacai, így marad a belföldi kereslet kielégítése.