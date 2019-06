Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Végre egy jobb eredmény az utakról

A személyi sérüléssel járó és halálos balesetek száma is csökkent az idén. A legtöbb esetben továbbra is a gyorshajtás a ludas.

Valamelyest javult a helyzet a közutakon a legfrissebb rendőrségi adatok szerint, az idén ugyanis csökkent a személysérüléses balesetek száma.

Számok, évek, balesetek, százalékok

Az év első négy hónapjában 4431 személyi sérüléssel járó baleset történt, ami 5 százalékos csökkenést jelent 2018 azonos időszakához képest, ugyanakkor a 2017-es adathoz viszonyítva azonban 8 százalékos növekedést jelent.

Az idén 130 halálos baleset történt a rendőrség szerint, szemben a tavalyi 161 balesettel, azaz 20 százalékos a csökkenés. 2010 óta ennél csak 2013-ban volt kevesebb halálos baleset, akkor 129 esetben történt tragédia. Egy-egy halálos balesetben több áldozat lehet, összesen az idei balesetekben 157-en vesztették életüket, 2010 óta 2013-ban volt kevesebb áldozat, akkor 143-an haltak meg közúti balesetben.

A statisztikáknál fontos figyelembe venni, hogy az elmúlt években sokkal több autó volt az utakon, vagyis a baleseti kockázat is fokozódott. Magyarországon tavaly több mint 3,6 millió személyautót tartott nyilván a KSH, 5 százalékkal többet, mint 2017-ben. A 2013-as szinthez képest pedig 20 százalékkal nőtt a személyautók száma. A motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt számolt komplett járműállomány 2013-hoz képest szintén 20 százalékkal nőtt, így tavaly meghaladta a 4,4 milliót.

A gyorshajtás mindent visz, de több tényező is lehet

Az idei összesítés szerint a személysérüléses balesetekért 33 százalékáért a gyorshajtás a felelős. A második leggyakoribb az elsőbbségre vonatkozó szabályok megszegése, 26 százalékos aránnyal. A kanyarodás szerepel a harmadik helyen, 15 százalékkal.

A baleseti okoknál lényeges, hogy a rendőrségi a statisztika csak egyet nevesít a baleseteknél, ám több tényezőnek is szerepe lehet bennük. Például, ha egy szabálytalanul kanyarodó autós karambolozik egy az elsőbbségi szabályokat figyelmen kívül hagyó, gyorshajtóval.

A gyorshajtásnak ráadásul két "típusa" létezik. Az egyik, amikor egy autós ténylegesen túllépi az adott útszakaszra meghatározott legmagasabb sebességet, a másik pedig amikor a körülményekhez képest megy gyorsan valaki. Ez utóbbit nevezik relatív gyorshajtásnak.

Tehát amikor valaki sűrű ködben, lakott területen 50 kilométer per órás sebességgel balesetet okoz, a rendőrség akkor is azt fogja mondani, hogy a gyorshajtás a ludas, mert az útviszonyok ennél is alacsonyabb sebességet tettek volna indokolttá.