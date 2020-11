Zöld felület: gyep helyett műfüvet telepítenek a Városligetbe

A Városligetben a most épülő kutyafuttatóban műgyepszőnyeget telepítenek néhány dombra - írja a 24.hu.

A Hermina úti Kutyás élményparkban szerzett üzemeltetési tapasztalatok alapján a terepalakulatok/dombok kedvelt játékok, azonban az erodálódás elkerülés érdekében a gyepfelülettel szemben érdemes mesterséges, strapabíró műfűvel beborítani azokat - válaszolta a 24.hu azon kérdésére a Liget Zrt. kommunikációs referense, Guba Sándor, hogy miért telepítenek műgyepszőnyeget igaz gyep helyett az egyik kutyafuttatóba.

A Hermina úti kutyafuttatóban ugyanis van olyan nap, amikor ezernél is több kutya megfordul, de egy átlagos napon is 700-800 eb játszik ott. Ott a kis dombokon valóban szinte teljesen kikopott mindenhonnan a gyep. Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze szerint ebből is látszik, hogy rossz koncepcióval fejlesztik a Városligetet. Szerinte elhibázott koncepció, hogy a Liget-projekttel minél több embert akarnak bevonzani a közparkba.

A szakember szerint már Tarlós István idején felhívták rá a figyelmet, hogy a Városliget túlhasznált, ezért bizonyos funkciókat más közparkokba kellene telepíteni. A Liget-projekt célja viszont, hogy a korábbinál jóval többen használják a Városligetet. A funkciók koncentrálása miatt pedig egy-egy terület gyorsabban is romlik: míg korábban szétszóródtak a kutyások, most a kutyafuttatók kis területét használják sokan.

Guba Sándor a 24.hu-nak azt írta, "a speciális, vízáteresztő és kutyabarát műfű burkolat kis felületen, mintegy 400 négyzetméteren kerül kialakításra a terepelemeken, a kiválasztás során a tervezők az amerikai Stanton Found Kutya-egészségügyi és Jóléti Alapítvány útmutatása kutyafuttatók burkolatának kialakításához című tanulmány ajánlásait is figyelembe vették".

Bardóczi Sándor ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan helyre telepítenek műgyepet, ami korábban zöldfelület volt, és arra is emlékeztetett, hogy az Andrássy úton épp november elején szedték fel a műfüvet. (Ezt azért kellett egyebek mellett megtenni, mert a műfű megakadályozta a nedvesség elpárolgását, a pangó víz pedig a fák gyökérzetének gombásodásához vezetett - a szerk.)

A 24.hu megjegyzi, hogy a fővárosnak ebbe sok beleszólása nincs, mert a Városliget területét a kormány a Liget Zrt.-nek adta. A cégnek ugyan beszámolási kötelezettsége van a főváros felé, illetve a terveket át kell adniuk az önkormányzatnak, de Bardócz elmondása szerint terveket sosem kaptak, az utolsó beszámoló pedig 2019-ben történt.