A boltosok számára komoly kockázatot hozhat a korlátozások feloldása

A korlátozások és a visszafogott vásárlások közepette a boltos világ korábbi években mért munkaerő hiánya elolvadt. A kereskedelmi láncok munkaerő keresései szerint mozgás azért van a munkaerőpiacon, de csak fele-harmadannyi eladót keresnek a boltosok, mint korábban, azt is döntő részben Közép- és Nyugat-Magyarországon. A korlátozások feloldása azonban mindent a feje tetejére állíthat - véli a Blokkk.com.

Az év eleje hagyományosan "lusta hónapoknak" számít a boltos világban, ezek az esztendő legkisebb forgalmú hónapjai, ilyenkor hagyják a legkevesebb pénzt a boltokban a vásárlók. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb árut kell mozgatni a raktárakban és a boltokban, de a korábbi, munkaerő-hiányos esztendőkben év elején is keresték a boltosok az eladókat, sokkal többet, mint most.

A gazdaság más területein - például a vendéglátásból, vagy a szállodaiparból - elbocsátott dolgozók egy része a kiskereskedelemben keresett és kapott munkát, így az élelmiszeres kereskedelemben a korábbi munkaerőhiány elolvadt. Továbbra is keresnek persze eladókat, a jövés-menés mindig is jellemző a kiskereskedelem munkaerő piacán, de jóval kisebb a mozgás.

Az iparcikkes kereskedelemben visszaesett a piac, nem is kicsit, ami nyilván hatással volt a munkaerő piacukra is, számos bolt bezárt, így keresnek ugyan bolti dolgozót, de továbbra is csak elenyésző számban.

A boltos piac az áprilisi zuhanást követően a nyári hónapokban kikászálódott ugyan a gödör szélére, de az őszi hónapokban a járvány erősödése és az óvatosabb családi költekezés közepette annak ellenére is visszafogták a munkaerő keresést - főleg a november 11-től beléptetett korlátozások után -, hogy az év végi ünnepek környékén nagyobb költekezésre számítottak - írja a Blokkk.com kiskereskedelmi szakblog. És ez nem változott 2021 elején sem.

Meghirdetett álláshelyek száma

Lánc megnevezés január* november szeptember Aldi bolti eladó 42 (7) 41 61 Auchan áruházi dolgozók 23 (2) 20 39 Lidl bolti dolgozó 54 (6) 70 83 Penny eladó-pénztáros, csemegepultos, műszakvezető 43 (3) 39 44 Spar eladó, pénztáros, szakeladó 34 (1) 49 34 Tesco áruházi, és expressz munkatársak 12 (4) 1 20

* zárójelben: Kelet-Magyarországon

Forrás: Blokkk.com-gyűjtés

A boltosok szempontjából amúgy aggasztó lehet, ha nekilódul a gazdaság és nyitnak a külföldi munkaerő piacok is, mert akkor feléledhet a munkaerőhiány is, ami elszívja a meglévő munkaerőt és ismét komoly hiány alakulhat ki.

Az oltáshullám elsöpörheti a frissen szerzett munkaerőt is. Óvatosak a boltosok, hiszen a korlátozások enyhítésének, feloldásának ideje bizonytalan, leginkább oltásfüggő, így bár mozgás mindig van a boltos világ munkaerő piacán, továbbra is szembetűnően kevesebb a meghirdetett álláshely. Közép-Magyarországon és a nyugati országrészben keresik az eladók zömét.

Az iparcikkes láncokban is kevesebb bolti dolgozót keresnek, ők sem számolnak azzal, hogy az utolsó pillanatokban is jól jöhet egy pénztáros, eladó, vagy éppen egy árufeltöltő.