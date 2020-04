A multik miatt máris változtat a magyar kormány?

Szijjártó Péter korábban levelet küldött a magyarországi multinacionális vállalatoknak, amelyben biztosította azokat, hogy a kormányzati mentőcsomaggal meg tudják védeni a munkahelyeket. A cégek azonban úgy tűnik, nem igazán tudnak élni a lehetőségekkel, számos vállalat leépítésekbe kezdett - értesült a Portfolio.hu. A lap szerint ezért a kormány átdolgozza a korábban bejelentett mentőcsomagot.

Már nem csak a kis- és közepes vállalatok vannak bajban Magyarországon, hanem a multinacionális vállalatok magyar leányai is. A tőkeerős vállalatok korábban nagyrészt igyekeztek elkerülni a leépítéseket, bízva abban, hogy a magyar kormány bértámogatási programja, illetve a többi intézkedése segít a nehéz időkben. A Portfolio értesülése szerint Szijjártó Péter külgazdasági miniszter levélben biztosította a cégeket arról, hogy a kormány olyan mentőcsomagot készít, amelyet igénybe tudnak venni, és segít megőrizni a munkahelyeket.

A bejelentett mentőcsomag azonban csalódást keltett, korlátozottan lehet igénybe venni a bérpótlást, nem nyújt kellő segítséget a cégeknek ahhoz, hogy megtartsák a munkaerőt - írta a lap. Egyes vállalatvezetők szerint a program túlzottan bürokratikus, mások szerint kevés a 75 ezer forintos dolgozónkénti bértámogatás.

"A kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy a válság körülményeihez képest a vállalatok a lehető legtöbb munkahelyet meg tudják védeni" - reagált a lap megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A Portfolio.hu szerint ezzel nem cáfolták az értesüléseinket. A lap szerint a kormány hétfőn felülvizsgálja a bejelentett válságkezelő programot.

A multik leépítési szándékai alapján - a Portfolio szerint - vélhetően komoly gondok vannak a gazdaságban, mivel azt jelzi, hogy a tőkeerős vállalatok a végkielégítéseket is vállalva elbocsátásokba kezdenek, kalkulálva azzal is, hogy a válság után akár komoly toborzási költségeik is keletkezhetnek.