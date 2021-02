Ásványvízgyártót vásárolt Mészáros Lőrinc

Az Aquarius-Aqua is a felcsúti vállalkozó csoportjába került - vette észre a Telex a Gazdasági Versenyhivatal felvásárlást engedélyező határozatában. A pályázati adatok alapján az államnak 5,51 milliárd forintot fizettek a cégért.

Nem ismeretlen az ásványvizes piacon Mészáros Lőrinc, az ország harmadik legvagyonosabb embere, de most egy viszonylag nagy - bár a régi fényén túllévő - szereplő felvásárlásával erősít. A bicskei Vivienvíz nevű cége mellé felsorakozik a herceghalmi Aqua Lorenzo Kft.-n keresztül a most felvásárolt Aquarius-Aqua Kft. is. A társaság két ismert márkája az Aquarius és a Veritas, viszont beszállítottak sajátmárkás termékeket az egyik nagy boltláncnak. Egykoron így az ország legnagyobb ásványvízgyártó üzeme volt az albertirsai gyár.

Azt most a Telex vette észre, hogy a tulajdonos áfacsalási ügye után az elmúlt években eljelentéktelenedett, 2019 végén csődvédelmet kérő cég felvásárlását a Gazdasági Versenyhivatalnak is jóvá kellett hagynia, amit meg is tettek január 28-án.

Ma a hazai ásványvízpiacon az olasz San Benedetto-csoport (Magyarvíz, Lajosmizse), a szintén olasz hátterű Central Europe Mineral Water Holding (Szentkirály-Kékkúti) és a Coca-Cola (NaturAqua, Zalaszentgrót) a legfontosabb szereplők. Ők hárman nagyjából a piac 75 százalékát fedik le - írja a portál.

Arra már külön nem tér ki a lap, de az állami felszámolótól, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft-től szerezte meg Mészáros Lőrinc érdekeltsége. A pályázati eredményhirdetésből az is kiderül, hogy 5,155 milliárd forintot kellett fizetnie az ásványvizes cégért. Ez pontosan annyi, amekkora becsértéket előre kihirdetett az állami cég. Csak az ingatlant és az üzemépületet lőtték be 1,5 milliárd forintra.

Az Opten szerint - a legfrissebb 2019-es beszámolójában - még 11,81 milliárd forintos bevételről és 1,24 milliárdos veszteségről vallott az Aquarius-Aqua.

A G7 már korábban írt a vállalat csődjéről, és annak megmentési kíésrleteiről: ebből kiderül, hogy az üzemért bejelentkezett (a pletykák szerint) a Szentkirályi révén a piacon jelenlévő Pepsi, valamint a Magyarvíz is, de végül nem sikerült üzletet kötni. A banki követeléseket pedig felvásárolta a Mészáros érdekeltségébe tartozó Konzum PE magántőkealap. Egy másik része pedig a Hórusz Faktorház Zrt.-hez tartozott.