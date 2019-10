Bankszámlás ügyfelek: vészesen közelít a határidő

Október 31-ig kell azonosítaniuk magukat a pénzmosás elleni törvények értelmében a bankszámlával rendelkező ügyfeleknek. A folyamat jól halad, a kisvállalatok veszik a leglazábban a szabályt.

Herman Bernadett , 2019. október 18. péntek, 16:43 Fotó: MTI Fotó / Illyés Tibor

Szűk két hetük maradt a banki és biztosítói ügyfeleknek arra, hogy azonosítsák magukat a szolgáltatójuknál, ha nem akarnak a november 1-jei hosszú hétvégén azzal küzdeni, hogy a hitelintézetük zárolta a számlájukat. Október 31. már egy második, meghosszabbított határidő, amit azért toltak ki az eredeti június 26-ról, mert félő volt, hogy óügyfelek millióinak zárolják majd egyik napról a másikra a számláját.

Nem muszáj bemenni

A bankok keresik a klienseket, és a beszámolóik szerint a sorozatos felszólítások és figyelmeztetések meg is tették a hatásukat, kevesen hagyták az ügyfélazonosítást az utolsó napokra. Az MKB-nál az ügyfelek jelentős része már az eredetileg kijelölt, június 26-ai határidőre eleget tett a törvényi kötelezettségnek. Kisvállalati ügyfelek között maradtak - arányaiban - a legtöbben olyanok, akiknek még el kell végezniük a kötelező adategyeztetést, de bíznak benne, hogy október 31-ig ők is alávetik magukat a kötelező azonosításnak. Ehhez nem kell feltétlenül személyesen bemenni a bankba, postán vagy e-mailben is be lehet küldeni a szükséges dokumentumokat.

Több hitelintézet fogadja postán és elektronikusan is a szükséges dokumentumokat, hogy pontosan milyen címekre kell ezeket beküldeni, azt az ügyfelek a bankok honlapján megtalálják. Aki viszont az új határidőt is elmulasztja, az elektronikusan vagy postán már nem azonosíthatja magát, csak személyesen, a bankfiókban intézkedve férhet hozzá ismét a számlájához.

Bíznak a sikerben

Az OTP havonta küldött elektronikus úton felszólítást azoknak a vállalati ügyfeleinek, akik még adósak maradtak az azonosítással, illetve a megfelelőségi nyilatkozatokkal. Szeptember végén a kliensek még egy postai levelet is kaptak a biztonság kedvéért. A nyilatkozattal adósok számáról a hitelintézet nem ad ki adatot, de bízik abban, hogy a hónap végére mindenki pótolja a mulasztást.

A Raiffeisennél is jól haladnak, az ügyfelek többsége igazolta magát, és az Erste is erről számolt be a Napi.hu-nak. Elenyésző a még nem azonosított ügyfelek száma, és remélik, október végéig velük is sikerül lebonyolítani a procedúrát.

Egy százalék alatt

Vannak olyan bankok, amelyek pontosan elárulták, hol tartanak a folyamatban. A CIB-nél a kliensek 8 százalékának kell még adatot egyeztetni, ami hatalmas előrelépés az előző határidő óta, június 26-án ugyanis még az ügyfélállomány 20 százalékánál hiányoztak adatok. Igaz, lapunknak a CIB egyik ügyfele jelezte, hogy három éve halott házastársa is folyamatosan kapja a felszólítást, hogy igazolja magát a közös bankszámla miatt.

A K&H-nál még jobban állnak, ott már az eredeti határidőig is szinte mindenki azonosította magát, és azóta újabb 18 ezer kliens kereste fel a bankot, így mostanra már csak az ügyfelek kevesebb mint 1 százalékánál vannak hiányosságok. Akárcsak az MKB-nál, a K&H-nál is főleg a kkv-ügyfeleknél hiányoznak az igazolások.

A Gránit Banknál is hasonló a helyzet, a lakossági ügyfélkörben csaknem 100 százalékos az azonosítottak aránya, a vállalati kliensek közül viszont több száznál még vannak hiányosságok. Az UniCreditnél a nyári határidőt elmulasztó lakossági és kisvállalati ügyfelek fele van már túl az azonosításon, a június végén még nem megfelelően azonosított nagyobb vállalatok közül 60 százalék végezte el időközben az adategyeztetést.