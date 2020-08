Béremelés mellé új autót kaptak Orbán Viktor emberei

Rogán Antal még mindig többet keres Orbán Viktornál. Decemberben lecserélték a miniszterek és államtitkárok autóit, többen Skoda Kodiaq SUV-ot újítottak be a korábbi Superb helyett - derül ki a Miniszerelnöki Kormányiroda, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnökség politikai vezetőinek juttatásairól közzétett dokumentumokból. Közülük öt államtitkár kapott tavaly milliós jutalmat, négy személynek hivatali lakás is jár.

A Miniszterelnöki Kormányiroda (MKI), a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnökség politikai felsővezetői, azaz a miniszterelnök, a miniszterek és államtitkárok közül Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter keresi a legtöbbet, az országgyűlési képviselői fizetésével együtt havi több mint bruttó hatmillió forintot, amit még egyéb juttatások is kiegészítenek - derül ki a kormany.hu-n megjelent fizetési adatokból.

Megelőzik Orbán Viktort

Orbán Viktor miniszterelnöknél (akinek miniszterelnöki illetménye és képviselői tiszteletdíja összesen bruttó 2,61 millió forintot tesz ki) nem csak Süli János és a szintén menedzserfizetésért, bruttó ötmillió forintért dolgozó Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter visz haza többet, hanem a helyettese, Semjén Zsolt és két minisztere, Rogán Antal és Gulyás Gergely is (ők bruttó 3,08 millió forintot).

Azok az államtitkárok, akik országgyűlési képviselők is (Fónagy János, Dömötör Csaba, Tuzson Bence, Potápi Árpád, Soltész Miklós) 2,4 milliót keresnek, míg a csak a minisztériumokban dolgozó államtitkárok 1,75 milliót.

Orbán miniszterelnöki fizetése több mint tíz éve változatlan, havi bruttó 1,5 millió forint - ez idő alatt ugyanis a köztisztviselői illetményalap nem változott (38 650 forint), és ennek harminckilencszeresében határozták meg a miniszterelnöki illetményt. Országgyűlési képviselőként, ahogy másoknak is, az ő tiszteletdíja is nőtt, a tavalyi 989 ezerről 1,1 millió forintra, mivel ezt az előző évi nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset alapján számolják ki.

Autó, lakás, jutalom és napidíj



A felsővezetők éves cafeteria-, azaz béren kívüli juttatási kerete 200 ezer forint. Személyes használatra gépkocsit kapnak, tavaly év végén autócsere volt, új Skoda Superb és Skoda Kodiaq modelleket vettek át a miniszterek és államtitkárok. (Az előbbi típus megszokott kormányzati autónak mondható, míg az utóbbi SUV újdonság a kormányzati flottában.) Orbán Viktor miniszterelnök védett személy, így az ő autóhasználatáról nincsenek publikus adatok.

Az államtitkárok és miniszterek jutalomban részesülhetnek a miniszterelnök által meghatározott összegben (az államtitkár jutalmára a tevékenységét irányító felettes miniszter tesz javaslatot). Tavaly novemberben Mager Andrea két államtitkára, Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért, valamint Juhász Edit nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár kapott bruttó 2-2 millió forintot munkája elismeréseként.

A Miniszterelnöki Kabinetirodánál Dömötör Csaba parlamenti államtitkárt, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárt, valamint Nagy János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkárt jutalmazta tavaly novemberben a kormányfő egy havi illetményüknek megfelelő, mintegy bruttó 1,3 millió forinttal (tavaly még mindhárman havi 1,3 milliót kerestek államtitkárként). E három államtitkár 2019. júliusban 1,3 milliós "motivációs elismerést" is kapott a munkáltatói jogkört gyakorló minisztertől. A Miniszterelnökségen tavaly nem osztottak jutalmat a politikai vezetők között.

Három államtitkárnak (Kovács József információs, Dömötör Csaba, Kovács Zoltán) és Süli János tárca nélküli miniszternek hivatali lakást biztosít, illetve albérletet fizet a minisztérium vagy az Országgyűlés Hivatala.

MKI és Kabinetiroda pol-i vezetői (2020, bruttó, ezer Ft)

Név Tisztség Havi illetmény

Éves cafeteria keret

Autóhasználat Lakás Jutalom (Ft) Juhász Edit államtitkár 1 750,0 200 Skoda Kodiaq (2019) - 2 000,0 (2019. nov.) Mager Andrea tárca n. miniszter 5 000,0 200 Skoda Superb (2019) - - Kovács József államtitkár 1 750,0 200

Skoda Superb (2019) 72 nm hivatali lakás - Juhász Roland államtitkár 1 750,0 200

Skoda Kodiaq (2019) - - Fónagy János* államtitkár 1 296,3 200

Skoda Kodiaq (2019) - 2 000,0 (2019. nov.) Dömötör Csaba* államtitkár 1 296,3 200

Skoda Kodiaq (2019) 171 ezer Ft/hó lakásbérlet 2 592,6 (2019) Kovács Zoltán államtitkár 1 750,0 200

Skoda Kodiaq (2019) 160 nm hivatali lakás 2 592,6 (2019) Nagy János államtitkár 1 750,0 200

Skoda Superb (2019) - 2 592,6 (2019) Tuzson Bence* államtitkár 1 296,3 200

Skoda Kodiaq (2019) - - Rogán Antal* miniszter 1 979,4 200

Skoda Superb (2019) - - Orbán Viktor miniszterelnök* 1 507,3 200

- - -

*plusz képviselői tiszteletdíj, havi 1,1 M Ft. Forrás: kormany.hu, parlament.hu

A Miniszterelnökségen dolgozók "deviza napidíjat" is feltüntettek egyéb pénzbeli juttatásként a fizetési dokumentumokban. A munkaadó a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó kiadásokra adhat ilyen napidíjat a munkavállalóknak. Az államtitkárok néhány tízezertől több százezer forintig terjedő összegben kaptak ilyen juttatást 2019-ben, az utóbbiak között van Kovács Pál, a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős, Azbej Tristan, az üldözött keresztényekért felelős, Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős és Soltész Miklós egyházügyért felelős államtitkár is.

Lakás- és irodabérlet a paksi miniszternek

A legtöbb havi juttatásban Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának megépítéséért felelős tárca nélküli miniszter részesül, ő a bruttó ötmilliós miniszteri fizetése mellett felveszi a parlamenti képviselőségért járó 1,1 milliós tiszteletdíjat is. Az Országgyűlés Hivatala lakást és két irodát is bérel a számára, a lakásért januártól 221 ezer forintot, az egyik irodáért márciustól 553,5 ezer, a másikért tavaly július vége óta 129,5 ezer forint havi bérleti díjat fizetnek. Süli János hivatali autóját is lecserélték decemberben: a 2017-es Skoda Superbet egy 2019-es gyártmányra. A miniszter deviza napidíjat kaphat a kiküldetéshez kapcsolódó költségek térítésére, tavaly ilyen juttatást mintegy 150 ezer forint összértékben vett igénybe.

Nőtt is, meg nem is Rogán fizetése

A miniszterelnök kabinetfőnöke, Rogán Antal fizetése ebben a kormányzati ciklusban, a 2018. májusi bruttó 1,1 millióról 2019 márciusára 1,98 millió forintra nőtt, azóta viszont nem emelkedett - derül ki a július végén közzétett javadalmazási dokumentumból. A parlamenti képviselői alapbére ugyanakkor neki is nőtt, mint mindenkinek az idén, 1,1 millió forintra. (A papírok szerint Rogán 472 ezer forinttal keres többet Orbán Viktornál.) A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter is lecserélte decemberben a hivatali autóját, az eddig használt VW Multivant egy Skoda Superbre.

Így számítják a képviselői béreket

Az Országgyűlésről szóló törvény szerint a képviselői tiszteletdíj a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset háromszorosának megfelelő összeg. 2019-ben 367 800 volt a bruttó átlagkereset, azaz az alap - parlamenti bizottsági tagság nélküli - képviselői tiszteletdíj jelenleg havi 1 103 400 forint - míg egy évvel korábban 989 700 forint volt. Az összeg egy bizottsági tagsággal 1,2-szeresére, kettővel 1,4-szeresére növekedhet. (Egy 2018-as törvénymódosítás nyomán minden év március 1-jétől igazítják az előző évi bruttó átlagkeresethez a képviselői fizetéseket.)

Dömötör Csaba államtitkárként bruttó 1,3 milliót, parlamenti képviselőként 1,1 milliót keres havonta. Tavaly novemberben 195 ezer forintos gyereknevelési támogatást kapott (az életrajza szerint három gyereke van). Az Országgyűlés Hivatala havi 171 ezer forintért lakást is bérel a számára.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár illetménye januárban nőtt bruttó 1,3 millióról 1,75 millió forintra. Kovács egy 160 négyzetméteres hivatali lakást is használhat, valamint egy Skoda Kodiaq gépkocsit.

Miniszterelnökség pol.-i vezetői (2020, bruttó, ezer Ft) Név Tisztség Havi illetmény (bruttó, Ft) Éves cafeteria keret (Ft) Autóhasználat Lakás Jutalom (Ft) Fürjes Balázs államtitkár 1 750,0 - Skoda Superb (2018) - - Orbán Balázs államtitkár 1 750,0 200 Skoda Kodiaq (2019) - - Azbej Tristan államtitkár 1 750,0 200 Skoda Kodiaq (2019) - - Kovács Pál államtitkár 1 750,0 200 Skoda Kodiaq (2019) - - György István államtitkár 1 750,0 198,7 Skoda Superb (2019) - - Potápi Árpád* államtitkár 1 296,3 200 Skoda Superb (2019) - - Soltész Miklós* államtitkár 1 296,3 200 Skoda Superb (2019) - - Becskeházi Attila államtitkár 1 750,0 200 Skoda Kodiaq (2019) - - Süli János* tárca n. miniszter 5 000,0 200 Skoda Superb (2019) Lakásbérlet 221,0/hó - Gulyás Gergely* miniszter 1 979,4 200 Skoda Superb (2019) - - Semjén Zsolt* miniszterelnök- helyettes

1 979,4 200 Skoda Superb (2019) - -

*plusz képviselői tiszteletdíj, havi 1,1 M Ft. Forrás: kormany.hu, parlament.hu

A szervezetileg a Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár, Nagy János illetménye is januártól nőtt 1,75 millió forintra, a munkáját tavaly kétszer is plusz pénzzel ismerték el. 2019 szeptemberében 134 ezer forint iskolakezdési támogatásban részesült (az életrajza szerint két gyereke van).

Tuzson Bence kormányzati államtitkárként 1,3 milliót, fideszes országgyűlési képviselőként 1,1 milliót keres, hivatali autóként ő is Skoda Kodiaqra váltott.

Bruttó ötmillió a fizetése 2018 augusztusától Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek, korábban jóval szerényebb összegért, 1,1 millióért dolgozott. A miniszter egy 2019-es Skoda Superbbel járhat munkába.

Januártól bruttó 1,3 millióról 1,75 millió forintra nőtt az illetménye Juhász Edit nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkárnak, aki tavaly novemberben kétmilliós jutalmat is kapott. Decemberben a Skoda Superbjéből átülhetett egy új Skoda Kodiaqba.

Szintén kétmillióval jutalmazták Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár munkáját tavaly; most a parlamenti képviselői fizetésével együtt bruttó 2,4 milliót keres. A Skoda Superbet ő is Kodiaqra cserélte. Ilyen SUV-ot használ Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár is, az ő fizetése bruttó 1,75 millió forint.

Eltérítik a fizetéseket

Jogszabály szerint annak az államtitkárnak az alapilletménye, aki országgyűlési képviselő is, a köztisztviselői illetményalap (38 650 forint) 12-szerese, azaz 463,8 ezer forint. Az alapilletményt azonban a miniszter legfeljebb 30 százalékkal megemelheti (602,9 ezer forintra), ami a 65 százalékos vezetői illetménypótlékkal együtt 994,8 ezer forintra növekszik. Az államtitkár illetménykiegészítésre is jogosult, ami a (megemelt) alapilletmény 50 százaléka, azaz 301,5 ezer forint. Így ezzel együtt összesen 1 296 300 forintot keresnek. Az az államtitkár, aki nem országgyűlési képviselő, annyit kereshet, mint a minisztériumi közigazgatási államtitkár: 1,5 és 1,9 millió forint között, az összeget a miniszter állapítja meg. A miniszterek javadalmazására hasonló szabályok érvényesek, mint az államtitkárokéra (az alapilletményük 602,9 ezer forint, és jogosultak vezetői illetménypótlékra és illetménykiegészítésre is), de a miniszterelnök ettől eltérő bérezést is megállapíthat, ahogy tette ezt például Mager Andrea és Süli János esetében.



Új szervezet, új államtitkárság

A Miniszterelnöki Kormányirodát (MKI) 2018 májusában a negyedik Orbán-kormány megalakulását követően hozták létre, mint "a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként működő különös hatáskörű központi államigazgatási szerv". Ott jelenleg 12 politikai és szakmai felsővezető dolgozik (egy tárca nélküli miniszter, egy közigazgatási államtitkár, négy államtitkár és hat helyettes államtitkár).

Az MKI-val új államtitkárság is létrejött, a Nemzeti Információs Államtitkárság, amelynek vezetője Kovács József, aki 2018-ig a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója volt. Az államtitkárság feladata a hírszerzési tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok koordinációja. Kovács József államtitkárként januártól bruttó 1,75 milliót keres, és egyéb juttatásként egy 72 négyzetméteres hivatali lakást és egy Skoda Superb gépkocsit használ. Az államtitkár - az MKI szervezeti és működési szabályzata szerint - kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetbiztonsági szervek irányításával kapcsolatos tevékenységet végző állami vezetőivel, szervezeti egységeivel, valamint Magyarország nemzetbiztonsági szolgálataival.

A miniszterelnök közvetlenül irányítja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (Mager Andrea), az MKI közigazgatási államtitkára (Biró Marcell) és a nemzeti információs államtitkár (Kovács József) tevékenységét. Mager Andrea munkáját három államtitkár: a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős (Fónagy János), az állami vagyongazdálkodásért felelős (Juhász Roland) és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár (Juhász Edit) segíti. Az utóbbi két államtitkár alatt négy helyettes államtitkár dolgozik: jogi és közműszolgáltatásokért felelős (Benkő Tamás János), nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős (Láng Géza Károly), vagyonfelügyeletért felelős (2020-ig Juhász Roland), valamint társasági portfólióért felelős helyettes államtitkár (Pafféri Zoltán). Az MKI közigazgatási államtitkára alatt kettő helyettes államtitkár, a gazdasági és igazgatási ügyekért felelős (nincs betöltve, korábban Rédey Krisztina), valamint a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár (Bordás Gábor) dolgozik.

A kormany.hu-n csak a politikai felsővezetők juttatásait teszik közzé, a szakmai felsővezetőkét (közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, hivatalvezető) nem közlik.



A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (Rogán Antal) munkáját a miniszterelnök irányítja. A kabinetirodán öt államtitkár: közigazgatási (Rédey Krisztina), parlamenti (Dömötör Csaba), kormányzati (Tuzson Bence), nemzetközi kommunikációért felelős (Kovács Zoltán), valamint a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár (Nagy János) dolgozik. A miniszterelnök irányítja a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (Nagy János) tevékenységét is; neki két helyettes államtitkára van, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár (aki a miniszterelnök sajtófőnöke, Havasi Bertalan) és az elemzésért felelős helyettes államtitkár (Kern Tamás).

A kabinetirodát vezető miniszter irányítása alatt áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ irányításáért felelős helyettes államtitkár (Hegyi Eszter). A közigazgatási államtitkár alatt is dolgozik - az szmsz szerint - egy jogi és gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár, de hogy ő kicsoda, illetve be van-e töltve az állás, az nem derül ki a kormany.hu -ról. A kabinetiroda kormányzati államtitkárának is van helyettes államtitkára (Bíró Attila).