Bezár a "méreggyár" a Tisztviselőtelepen

A Metal-Art Nemesfémipari Zrt. az Üllői út 102. szám alatti telephelyen folytatott tevékenységével felhagy - olvasható a józsefvárosi önkormányzat honlapján.

Hivatalosan maga a nemesfémüzem döntött úgy, hogy lehúzza a rolót, de ezt az elmúlt években a környék lakói és politikusok is követelték, mivel a gyár folyamatosan szennyező anyagokat bocsátott ki a sűrűn lakott környéken - írja a 444.hu.

A józsefvárosi önkormányzat honlapján olvasható a hír, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal, illetve azon belül az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya tájékoztatása szerint a Metal-Art Nemesfémipari Zrt. az Üllői út 102. szám alatti telephelyen folytatott tevékenységével felhagy. Az engedélyt a tevékenység felhagyásához megadják, ezzel egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére fogják kötelezni az érintetteket.

Régi és ronda történet érhet ezzel véget - emlékeztet a portál. Az Index egy másfél évvel ezelőtti cikkében a kormányhivatal és katasztrófavédelem is elismerte, hogy szennyezik a talajt, füst van és bűz van, de szerintük nincs semmi tennivaló. A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára pedig megnyugtatott mindenkit, hogy az amúgy rákkeltő etilén-oxidból csak kevés került a környezetünkbe.

Erőss Gábor, a Párbeszéd képviselője, aki az elmúlt években rengeteget hadakozott azért - a kormánypártokkal szemben is -, hogy be kell zárni a gyárat (amely a vegyépszeres Nagy Elek érdekeltsége - jegyzi meg a 444.hu), blogján üdvözölte a döntést: