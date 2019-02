Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Buszokkal hozzák a postásokat a márciusi tüntetésre

Március 9-én lesz a postás szakszervezetek demonstrációja, amelyre vidékről buszokkal hozzák fel a tüntetőket.

Ha a rendőrség is engedélyezi, akkor március 9-én, szombaton lesz a postás szakszervezetek demonstrációja - tudta meg a Napi.hu Ádám Istvántól, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetségének (Pofész) elnökétől. A postások a Magyar Tudományos Akadémia előtt gyülekeznek majd, átmennek a Lánchídon és végül Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irodája elé vonulnak, ahol egy petíciót szeretnének átadni.

Jelenleg a demonstrációs hajlandóságot mérik fel a szakszervezetek, a Pofész elnöke abban bízik, hogy legalább tíz buszt megtöltenek majd a vidéki postások, akikhez a fővárosiak is csatlakoznak. Összességében Ádám István már 500-600 fős létszámmal elégedett lenne. Fel akarják hívni az állami vállalatok működéséért felelős vezető figyelmét arra, hogy a 30, sőt egyes területeken 40 százalékos elvándorlás miatt a stabil dolgozók helyzetet tarthatatlan, van olyan postahivatal, ahol 30 kézbesítő 50 körzetet lát el, de nagy a létszámhiány a logisztikai területen és a hivatali felvételi ablakoknál is.

Miután a miniszternek február elején írt béremelést kérő levelükre nem érkezett válasz, a Magyar Posta vezetése pedig nem fogadta el a dolgozók bérkövetelését, a Pofész választmánya demonstrációs bizottság létrehozásáról döntött, amihez csatlakozik a szintén a Munkástanácsokhoz tartozó Kézbesítők Szakszervezete is.

Nem teljesen egységesek a postás szakszervezetek. "Nem zárkózunk el a demonstrációtól, de a fokozatosság elve alapján nem ez az első időbeli lépésünk" - közölte a Postás Szakszervezet. Továbbra is céljuk a munkafeltételek javítása, a tapasztalattal, tudással rendelkező munkavállalók megbecsülése, a postán végzett munka megfizetettsége. A kiegészítő megállapodás megkötése érdekében azonban nyitottak a tárgyalásra is. Az állami vállalatnál 3 éves bérmegállapodás van érvényben, a 2019-re rögzített százalékos mérték pedig legalább 6 százalék. A szakszervezetek ezt most nem fogadták el, szerintük a 2017-ben kötött bérmegállapodás felett már eljárt az idő és két számjegyű béremelést követelnek.

